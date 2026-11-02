Natalia DESTROZADA tras la Eliminación de Pablo Montero; así reaccionó al ver el regreso de “Mono” Osuna

El octavo eliminado de La Granja VIP fue Pablo Montero cuya salida afectó a todo el equipo de los disfuncionales, pero especialmente a Natalia Alcocer con quien inició una relación.

Antes de anunciar al que regresaría al juego, únicamente quedaban en riesgo Mario Mono Osuna y Pablo Montero, por lo que todos en la casa estaban a la expectativa de lo que sucedería.

Natalia Alcocer se mantuvo hincada junto al sillón esperando escuchar la voz de su novio, pero no fue así. El exfutbolista fue el elegido por el público para regresar una semana más.

Cuando Mono abrió la puerta, su equipo se emocionó y corrió a abrazarlo mientras Natalia rompió en llanto y salió corriendo al baño. Varios de los Granjeros quisieron acercarse a consolarla, pero la conductora quería espacio para calmarse.

Tanto miembros de su equipo como Niurka, como del grupo rival, como Kunno y la Bebeshita le dieron palabras de ánimo y le recordaron que así es el juego.

Al salir del baño Natalia le envío un mensaje a Montero: "Mi amor te voy a extrañar mucho, siempre te voy a extrañar, pero me voy a acordar de todo lo que me enseñaste, siempre con pasión, con prudencia".

Aunque no dejaba de llorar, recordó que en unas semanas más se reencontrará con Pablo afuera para continuar con su romance.

La estrategia de los disfuncionales no funcionó como esperaban

Esta semana los disfuncionales planearon una estrategia que resultó muy arriesgada y terminó por salirles mal.

Desde el miércoles de Asamblea tomaron la decisión de nominarse entre ellos mismos con la intención de dominar los juegos del jueves de Salvación y el viernes de Traición.

Aunque todo les salió como esperaban, ya que pudieron enviar a Mario Mono Osuna a la Tabla de Nominados de último momento, el resto de los Granjeros en riesgo eran del equipo de los disfuncionales y, con los votos dividos, al final perdieron a uno de sus aliados.