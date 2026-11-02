El Peón eterno fue el mejor corto de terror y uno de sus miembros obtuvo un poder que puso nerviosos a todos

Este domingo de Eliminación, el terror se apoderó de La Granja VIP. Por primera vez los Granjeros participaron en cortos que sorprendieron al público y, además, les permitió competir por un beneficio especial: la calavera del poder.

Los Granjeros fueron divididos en tres equipos para representar una historia de terror. Tuvieron solo algunas horas para prepararse y crear:



La última posesión . Participaron Julio Camejo, Fernando Lozada, Mario Mono Osuna y Pablo Montero.

. Participaron Julio Camejo, Fernando Lozada, Mario Mono Osuna y Pablo Montero. Las viudas negras. Participaron Kunno, Niurka, Ivonne Montero y Manelyk González.

Participaron Kunno, Niurka, Ivonne Montero y Manelyk González. El Peón eterno. Participaron la Bebeshita, Natalia Alcocer, Kevyn Contreras Bicolor y Rafael Mercadante.

Todos pidieron votos para su cortometraje ya que eso les permitiría ganar el beneficio. Al final fue la historia del Peón eterno la elegida por el público.

A pesar de que Kevyn aprovechó para quejarse de la dirección de Rafael porque, dijo, no les permitió realizar algún cambio, al final lo que crearon resultó un éxito. De hecho, fueron los únicos que hicieron una historia de total terror, sin agregar humor como en los otros casos.

Natalia Alcocer ganó la calavera del poder

Luego de que su corto fuera elegido por el público como el mejor, el equipo que participó en El Peón eterno tuvo la oportunidad de competir por el beneficio de la calavera del poder.

Rafael Mercadante, la Bebeshita, Natalia Alcocer y Kevyn Bicolor participaron en una competencia en la que, desde el puente, tuvieron que pescar unas monedas hasta encontrar las que tuvieran el color de su playera.

Natalia y Kevyn fueron los que más rápido pescaron, pero al final y la conductora fue quien se coronó como la ganadora lo que significa que tendrá un importante poder para la siguiente semana.

Como poseedora de la calavera del poder, Natalia podrá elegir a alguien para colocarlo en la Tabla de Nominados hasta el próximo domingo, es decir, no tendrá oportunidad de participar en el reto del jueves de Salvación.