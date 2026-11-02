Manelyk ROMPE EN LLANTO al recordar que su abuela padecía esquizofrenia y demencia senil: “Yo la tuve que cuidar”

Esta noche los Granjeros vivieron un momento muy especial cuando colocaron las fotografías de sus seres queridos en el altar de día de muertos y la historia que compartió Manelyk González conmovió.

Mane se acercó y tomó la imagen de su abuela Guadalupe. La Granjera compartió que ella fue una parte muy importante en la historia de su familia ya que les cambió la vida. Y es que, dijo, su bisabuela era una indita que vendía nopales en la calle y su abuela por azares de destino llegó muy chiquita a una hacienda de gente con mucho dinero y gracias a ello, le dio educación a todas sus hijas, una de ellas, su mamá.

"Yo no sé dónde estaríamos ni qué hubiera sido de nosotras sin el carácter, la fuerza y el trabajo de mi abuela". Mane añadió que fue como una segunda madre para ella ya que su mamá tenía que trabajar mucho y su abuela Guadalupe la cuidó.

La reina de los realities se sinceró y dijo que, cuando era adolescente, su abuela era la única que la soportaba. "El carácter que tengo, lo tengo gracias a ella, todo el mundo le tenía miedo, le tenía pavor, era muy dura con todo mundo menos conmigo, yo era su consentida, era su adoración".

Hacia el final de su vida, dijo, ella terminó cuidando a su abuelita porque presentó demencia civil y esquizofrenia. Mane se quebró en llanto al relatar que cuando se iba a trabajar, su abuela le pedía que no la dejara porque la enfermera la quería envenenar, "Para mí era muy duro que la persona que me crio, que me cuidó, que me enseñó, la viera así, pero no podía hacer nada porque me tenía que ir a trabajar y mi mamá también, era muy duro".

Finalmente, la influencer y actriz dijo que la recuerda con mucho amor, siempre la lleva en su corazón y la considera su ángel de la guardia: "Te amo mucho y te tengo en mi pensamiento todos los días".

Los Granjeros se sinceran y recuerdan a sus seres queridos

Manelyk no fue la única que abrió su corazón, cada uno de los Granjeros tomaron una fotografía para recordar a un ser querido que partió de este mundo.

Algunos tuvieron la oportunidad de recordar a sus padres, otros más a sus abuelos, cada uno de ellos abrió su corazón y compartió momentos y razones por las cuales esas personas siguen en su corazón.

