Experta lo revela: el truco más efectivo para maquillar las canas de las cejas

Las canas en las cejas pueden aparecer con el paso del tiempo y modificar la apariencia de la mirada. Aunque muchas personas buscan disimularlas, no siempre es necesario recurrir a tintes o tratamientos específicos, ya que existen técnicas de maquillaje que permiten cubrirlas de manera sencilla.

Una de las claves está en elegir los productos adecuados y aplicarlos correctamente para conseguir un resultado uniforme, sin endurecer las facciones. Una experta en belleza compartió un truco práctico para maquillar las cejas, disimular los pelitos blancos y mantener un acabado natural.

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¿Cómo maquillar las canas de las cejas para disimularlas?

La maquilladora Raquel Linde recomienda elegir un lápiz para cejas hasta dos tonos más claro que el cabello para disimular los pelitos blancos sin endurecer la mirada. La elección del color es fundamental para conseguir un resultado armónico y evitar que el maquillaje genere demasiado contraste con el resto del rostro.

Para aplicarlo, primero hay que peinar las cejas y observar dónde se concentran las canas. Luego, se realizan pequeños trazos siguiendo la dirección natural del crecimiento del vello, sin rellenar toda la superficie de manera uniforme. La especialista destaca la importancia de respetar la forma original de las cejas y trabajar con tonalidades que acompañen el color natural del pelo.

Por último, conviene difuminar suavemente el producto para integrar los trazos y conseguir un acabado más sutil. El objetivo no es transformar por completo las cejas, sino aportar definición, disimular las canas y mantener una apariencia natural.

¿Cómo cuidar las cejas?

Para cuidar las cejas, es importante mantener una rutina sencilla que ayude a conservar su forma y favorecer el crecimiento saludable del vello. Se recomienda peinarlas diariamente con un cepillo limpio y evitar la depilación excesiva, ya que retirar demasiados pelos puede alterar su forma natural. También conviene desmaquillarlas suavemente antes de dormir, sin frotar la zona, e hidratar la piel que las rodea. Por último, es preferible utilizar productos específicos para cejas y evitar aplicar cosméticos que puedan provocar irritación.