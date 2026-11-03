Rafael Mercadante quiere a Kevyn Bicolor en la habitación del Capataz y pide ayuda al público: ¿cuál es su motivo?

Rafael Mercadante ya tiene claro con quién quiere compartir el cuarto de El Capataz en La Granja VIP: Kevyn Contreras, “Bicolor”. Durante una conversación con sus compañeros, el conductor pidió ayuda al público para que vote por el granjero y explicó por qué le gustaría tenerlo como acompañante.

¿Por qué Rafa Mercadante quiere compartir el cuarto de El Capataz con Bicolor?

El motivo que dio Rafael estuvo relacionado con la comida. El conductor señaló que, si Kevyn se queda con él, podrá disfrutar de los alimentos disponibles en la habitación. Incluso mencionó los dulces al insistir en su petición frente a sus compañeros.

“Si se mete conmigo puede tragar lo que quiera, y a ver si así se mantiene tranquilo”, expresó Mercadante. Más adelante volvió sobre la misma idea y le recordó a Bicolor que la posibilidad de acompañarlo dependería de lo que decidiera el público.

La propuesta tiene como escenario uno de los espacios con mayores comodidades de La Granja VIP. La habitación de El Capataz cuenta con jacuzzi y alimentos especiales, entre otros beneficios.

En ese contexto, Rafa Mercadante y Bicolor hablaron de cómo sería su estancia juntos. Entre los comentarios de la conversación surgió la posibilidad de ofrecer contenido desde la suite, a la que se refirieron como el escenario de un “super show”. También bromearon con dormir como bebés recién nacidos.

Rafa Mercadante también pidió apoyo para cuidar el presupuesto de La Granja VIP

Además de hablar de su posible acompañante, Mercadante contó que había solicitado una tregua para trabajar durante su periodo como Capataz. Según explicó, pidió colaboración para conseguir un buen presupuesto y evitar problemas con los recursos de la siguiente semana.

El conductor recordó que ellos habían puesto de su parte durante la etapa de Bebeshita al frente de las labores y solicitó la misma disposición. Aunque el Tío Pepe les había autorizado 35 mil Plata Cash tras evaluar su desempeño, las multas redujeron el presupuesto a 14 mil 547 Plata Cash para la novena semana. Entre las faltas estuvieron tomar alimentos de la suite y utilizar el baño principal siendo Peones.

