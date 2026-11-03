Kunno expresa su preocupación por la nominación de Bebeshita y Mono Osuna le responde: “Ella se lo buscó”

Kunno expresó su preocupación por Daniela Alexis, “Bebeshita”, durante una conversación con Mario “Mono” Osuna sobre las nominaciones de La Granja VIP. Al hablar de los posibles escenarios para la semana, el creador de contenido señaló que le daba miedo que su compañera estuviera perjudicada por su manera de ser. El exfutbolista respondió que, si eso ocurría, sería consecuencia de las acciones de ella.

¿Qué dijo Kunno sobre Bebeshita en La Granja VIP?

La charla comenzó con un cálculo sobre cuántos de sus compañeros podrían llegar a la tabla de nominados. Kunno planteó la posibilidad de que cuatro de ellos terminaran nominados durante la misma semana, conforme avanzaran las distintas dinámicas de la competencia.

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“Yo no sé por qué siento que esta semana hay muchas probabilidades de que subamos los cuatro a la tabla”, comentó. Luego, empezó a enumerar los momentos en los que, según su pronóstico, podrían sumarse más nombres.

El influencer mencionó primero a Bebeshita que fue nominada por Pablo Montero en El Legado. Después consideró que otro de sus compañeros podría quedar nominado al día siguiente, uno más el miércoles y otro durante La Traición. Osuna no dio por hecho ese escenario y le contestó que dependería de cómo se desarrollara el juego.

Mono Osuna responde a la preocupación de Kunno por Bebeshita

Más adelante, Kunno explicó qué le inquietaba de la situación de su compañera: “A mí lo que más miedo me da es que ahorita la Bebé esté perjudicada”. Ante la pregunta de Mono sobre el motivo de ese temor, precisó: “Por su manera de ser”.

La respuesta del exfutbolista fue directa. Desde su perspectiva, cualquier perjuicio relacionado con el comportamiento de Daniela sería responsabilidad de la propia granjera: “Pues si está perjudicada es por ella misma. No podemos hacer nada. Es algo que ella se ocasionó. Se lo buscó”.

Su preocupación llegó después de varios episodios que involucraron a Bebeshita durante la última semana. En La Asamblea, Daniela aseguró que Pablo Montero la miraba con atracción y que la había invitado a salir antes del programa, versiones que él rechazó. Posteriormente, reconoció que pudo excederse con sus declaraciones y explicó que buscaba ganar El Más Gallito. También protagonizó nuevos reclamos hacia Kevyn Contreras, “Bicolor”, a quien le reprochó que la terminara varias veces al día y cuestionó sus propuestas de intimidad en el baño de los Peones.