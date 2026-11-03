Maquillista profesional: “Buscamos tonos que se integren más en la piel, como si fuesen nuestros”

El maquillista profesional Pablo García explicó que la tendencia actual apuesta por un acabado más natural, con colores que se fundan con el rostro. “Buscamos tonos que se integren más en la piel, como si ese tono rosado fuese nuestro de forma natural”, señaló al referirse al estilo anticolorete, que busca aportar frescura sin que el maquillaje resulte demasiado evidente.

Esta propuesta deja atrás los rubores intensos para dar protagonismo a tonalidades suaves, como los rosas apagados, los melocotones y los marrones delicados. La clave está en elegir colores cercanos al tono natural de la piel, aplicar poca cantidad de producto y difuminarlo bien para conseguir un efecto sutil y luminoso.

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¿Cómo elegir los tonos de maquillaje que mejor se integran con el color natural de la piel?

Para elegir los tonos de maquillaje que mejor se integran con el color natural de la piel, es importante tener en cuenta tanto el tono como el subtono del rostro. Los colores deben acompañar las características naturales de cada persona, sin generar contrastes demasiado marcados. En el caso del rubor, los rosas suaves, melocotones y tonos tierra pueden aportar frescura sin que el producto se vea artificial.

Prefiere las texturas cremosas para un acabado natural.|(Especial/Canva)

También es recomendable probar los cosméticos directamente sobre la piel y observar cómo se ven con luz natural. Un buen truco es elegir tonalidades similares a las que adquieren las mejillas después de realizar actividad física o cuando se ruborizan de manera espontánea. La aplicación también influye: utilizar poca cantidad de producto y difuminarlo correctamente permite conseguir un resultado más armónico. El objetivo es realzar los rasgos propios sin ocultar la textura ni el color natural de la piel.

¿Qué técnicas de aplicación ayudan a conseguir un acabado natural y evitar que el maquillaje se vea demasiado marcado?

Para lograr un maquillaje natural, es importante aplicar los productos en pequeñas cantidades y aumentar la intensidad de forma progresiva. Una de las claves está en difuminar bien los bordes para evitar que queden manchas o líneas demasiado visibles. También conviene elegir texturas ligeras que se fundan fácilmente con la piel y aporten un aspecto fresco.

El maquillador Pablo García señala que el objetivo es conseguir que los colores se integren con el rostro sin generar contrastes artificiales. Para lograrlo, recomienda apostar por tonalidades cercanas al color natural de las mejillas y trabajar el producto suavemente sobre los pómulos. De esta manera, el maquillaje aporta luminosidad y color sin perder naturalidad ni recargar las facciones.