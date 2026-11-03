Mezclar café molido con bicarbonato: para qué sirve y por qué se recomienda

Existen diferentes trucos caseros que permiten aprovechar ingredientes habituales de la cocina para resolver algunas tareas del hogar. Uno de ellos consiste en mezclar café molido con bicarbonato de sodio, dos productos económicos que pueden utilizarse en determinadas superficies y situaciones de limpieza.

Esta combinación es conocida por sus propiedades para ayudar a neutralizar olores y remover ciertos residuos. Sin embargo, es importante conocer para qué sirve, cómo aplicarla correctamente y qué precauciones tener en cuenta para evitar dañar los materiales.

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¿Para qué sirve mezclar café molido y bicarbonato?

Mezclar café molido y bicarbonato de sodio es un truco casero que puede aprovecharse para distintas tareas de limpieza y mantenimiento del hogar. Ambos ingredientes tienen características que los convierten en aliados para combatir ciertos olores y ayudar a retirar residuos de algunas superficies.

El café molido se utiliza habitualmente para absorber olores desagradables, especialmente en espacios cerrados como la heladera, los armarios o los recipientes de basura. Por su parte, el bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar olores y actuar como un limpiador suave gracias a su textura ligeramente abrasiva.

Una forma sencilla de utilizar esta combinación es colocar ambos ingredientes en un recipiente pequeño y dejarlo en un lugar donde se concentren malos olores. También puede emplearse para limpiar determinadas superficies resistentes, siempre que se compruebe previamente que no se dañen ni se manchen.

Sin embargo, es importante tener algunas precauciones. El café puede dejar marcas en materiales claros o porosos, mientras que el bicarbonato, aunque es un abrasivo suave, no resulta adecuado para todas las superficies. Por eso, conviene probar la preparación en una zona poco visible antes de utilizarla.

¿Cómo preparar este truco casero?

Para preparar este truco casero, mezcla una pequeña cantidad de café molido con bicarbonato de sodio y colócala en un recipiente abierto, sin agregar agua. Si utilizas posos de café usados, asegúrate de que estén completamente secos para evitar la aparición de moho. Renueva la preparación cuando se humedezca o pierda efectividad y mantenla alejada de niños, mascotas y alimentos.