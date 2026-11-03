Maquilladora profesional: “Aplica tu base y difumina siempre cerca de una ventana con luz del día para evitar excederte con el producto”

La aplicación de la base de maquillaje es uno de los pasos más importantes para conseguir un rostro uniforme, sin embargo, utilizar demasiado producto o no difuminarlo correctamente puede provocar un acabado pesado y poco natural. Para evitar un acabado acartonado o agrietado una maquilladora profesional compartió un consejo que puede cambiar la manera en que realizas la rutina de belleza: "Aplica tu base y difumina siempre cerca de una ventana con luz del día para evitar excederte con el producto".

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De acuerdo con la recomendación de los expertos esta frase se centra en aplicar la base y difuminarla en un espacio donde entre luz del día, ya que la iluminación permite observar con mayor claridad la cantidad de producto que estás colocando sobre el rostro. De esta manera, es más fácil identificar las zonas donde necesitas cobertura y evitar aplicar capas innecesarias que finalmente dejarán plastas de maquillaje.

¿Por qué es importante maquillarse con luz natural?

Según expertos, la iluminación influye directamente en cómo percibimos el resultado del maquillaje. Cuando utilizamos únicamente luces artificiales, especialmente aquellas demasiado cálidas o amarillas, podemos tener una impresión diferente del tono y la cobertura de la base.

Esto puede ocasionar que agreguemos más producto del necesario o que no notemos algunas zonas donde la base quedó acumulada. Por el contrario, maquillarse cerca de una ventana ayuda a distinguir mejor las transiciones del producto, comprobar que el tono se integre con la piel y conseguir un acabado más equilibrado.

¿Cómo aplicar la base para conseguir un acabado natural?

Además de aprovechar la luz natural, existen algunos pasos que pueden ayudarte a mejorar el resultado. Lo ideal es comenzar con una pequeña cantidad de base y distribuirla desde el centro del rostro hacia los extremos. Después, utiliza una esponja ligeramente húmeda o una brocha para difuminar suavemente, prestando atención a la nariz, la frente y el contorno de la mandíbula.