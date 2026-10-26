Adiós a las sombras oscuras: 3 maquillajes que rejuvenecen la mirada

El maquillaje de ojos puede transformar por completo la expresión del rostro, pero algunos tonos no siempre generan el efecto deseado. Las sombras oscuras pueden endurecer las facciones, mientras que otras combinaciones ayudan a iluminar la mirada y suavizar los rasgos.

Para renovar tu maquillaje, existen alternativas que permiten resaltar los ojos sin recargarlos. Estos tres estilos son ideales para conseguir un acabado más fresco y natural, sin necesidad de recurrir a colores intensos.

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¿Qué sombras de ojos rejuvenecen la mirada?

A continuación, repasaremos las tres opciones infalibles a la hora de maquillarte los ojos:

1. Sombras champán con delineado marrón

Los tonos champán y beige luminoso ayudan a reflejar la luz y aportan un acabado delicado. Aplica una sombra mate beige en la cuenca del ojo y un toque satinado sobre el párpado móvil. Completa el maquillaje con un delineado marrón fino junto a las pestañas superiores para definir la mirada sin endurecer los rasgos.

2. Marrones difuminado

Los tonos caramelo, topo y marrón claro permiten crear profundidad sin recurrir a un maquillaje demasiado intenso. Para conseguir este efecto, aplica el color más oscuro cerca de las pestañas y difumínalo hacia arriba con un pincel suave. Esta técnica ayuda a integrar los tonos y aporta definición de manera sutil.

3. Rosado satinado

Los rosas empolvados y los tonos malva aportan un toque de color y luminosidad al maquillaje. Para lograr un resultado equilibrado, utiliza una sombra mate como base y reserva el acabado satinado para el centro del párpado móvil. Puedes completar el look con un delineado gris o marrón para resaltar los ojos sin recargar la mirada.

¿Cómo cuidar la piel antes de maquillarla después de los 50 años?

Antes de maquillarte, limpia el rostro con un producto suave para eliminar impurezas y prepara la piel con una crema hidratante adecuada a tus necesidades. Presta especial atención al contorno de ojos, ya que es una zona delicada. Durante el día, aplica protector solar para prevenir el envejecimiento prematuro. Por último, utiliza una prebase ligera si buscas mejorar la adherencia de las sombras y conseguir un acabado uniforme.