Se la cobraron cara, ya no confían en Fernando Lozada y así lo afectarán esta semana

A pesar de que Fernando Lozada ha insistido en que juega solo en La Granja VIP, esta semana su estrategia indicó que, en realidad, forma parte del grupo de la resistencia, lo que los disfuncionales no le perdonaron y votaron por él para dejarlo como Peón una semana más.

Lozada ya lleva dos semanas realizando las labores más demandantes en La Granja. El conductor ha expresado que está agotado, incluso, cuando participó en el reto de Salvación el jueves, por poco vomita y se desmaya debido a la falta de azúcar. Sin embargo, deberá permanecer en el granero.

Y es que el equipo de los disfuncionales votaron por él para que no dejara las labores de Peón. Es decir, será la tercera semana consecutiva que Fernando tenga que cumplir con las tareas más duras que incluyen mover el molino de agua, levantarse antes que todos para hacer el desayuno, tener restricciones de comida y bañarse al aire libre.

Disfuncionales juegan con el rol de Peones para debilitar a sus rivales

La estrategia de los disfuncionales para debilitar a sus rivales estará basada en el Peonato. Además de mantener a Fernando Lozada una semana más en el granero, también lograron que Mario Mono Osuna fuera señalado como el peor peón y también tengan que quedarse en dicha posición una vez más.

A pesar de que había dado su palabra, Julio Camejo, como Capataz, no eligió a Fernando Lozada como el Peón de oro, sino que optó por la Bebeshita quien, como era de esperarse, nombró a Mono Osuna como el peor Peón, es decir, lo obligó a quedarse una semana más en el granero y lo imposibilitó para concursar para ser Capataz.

La estrategia, según compartió el equipo de los disfuncionales es debilitar a algunos de los competidores físicamente más fuertes para evitar que puedan competir por el rol de Capataz y con ello tener mayor poder en La Granja para continuar con su estrategia.