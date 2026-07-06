Este es el eyeliner que debes evitar utilizar después de los 40 años
Los especialistas aseguran que tendrá efectos contrarios en la mirada.
Uno de los productos de cosmética más utilizados por las mujeres es el eyeliner, que es utilizado para delinear, y realzar la forma de los ojos; aplicándose sobre el párpado o línea de agua para crear diversas ilusiones estéticas; y que muchas veces se aplica para poder ocultar algunas imperfecciones. En este caso, si bien es muy utilizado, las cosmetólogas expertas aconsejaron que después de los 40 años hay uno de estos artículos que no hay que utilizar porque puede generar efectos contrarios de lo que estamos buscando.
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El eyeliner es una herramienta clave para lograr un maquillaje completo, hermoso y que tiene como fin realzar la mirada a partir del contorno de los ojos; por lo que se buscará realzar las facciones o incluso ocultar alguna imperfección, ocultando incluso las arrugas. Cada una de las mujeres utilizará este cosmético de acuerdo al tipo de pestañas, el color de cada uno y el efecto que quieran lograr.
A medida que pasan los años, estos productos se van utilizando cada vez más para poder eliminar cualquier tipo de imperfección, como así también realzar la mirada y lograr un maquillaje perfecto y bello. Sin embargo, una cosmetóloga aseguró que después de los 40 años, hay un producto que no debe utilizarse porque el efecto que generará no será el adecuado y no queda para nada elegante.
El eyeliner que no debes usar después de los 40 años
De acuerdo a lo que explicó un maquillador profesional, el eyeliner que no debe utilizarse son los que no ayudan a amplificar la mirada y es que las personas van a lograr un acabado contrario; optando por un producto que pueda iluminar la mirada y que el efecto sea elegante. Además, recomienda evitar los delineadores en gel que son húmedos.
Consejos para aplicar un buen eyeliner
- Limpiar y secar los párpados para que el delineado dure lo más posible y añadir una base de sombra de ojos para que el efecto sea más duradero
- Apoyar los codos sobre la mesa para tener una mejor sujeción y la mano más firme
- Colocar el delineador en el centro del párpado y lo más cerca posible de las líneas de las pestañas
- Empezar con el rabillo del ojo y dibujar
@claracerverabeauty 👇¡LO QUE NO DEBES HACER! 🌸Ya sabemos que las bases densas a ciertas edades, hacen pocos favores porque lo remarcan todo (ya sea mate o luminosa) mucha cantidad de producto, no ayuda. La ceja maquillaba en bloque, oscura y de punta a punta suma edad. Si acabas bien abajo la cola, ademas, enfatizas caída de la mirada. Nunca uso máscara de pestañas abajo porque en tal que miro el móvil, lo negro va a la ojera. Da igual que selle, eso mancha, lo retiro, se me ve ojerosa porque pierdo cobertura y me veo cansada y mayor… Nunca hago raya entera de punta a punta (ni en marrón) es mucho mejor lo que os pongo en el vídeo, evitas ojo caído. El colorete hace tiempo que lo alejo de los surcos nasogenianos y de la famosa manzanita porque a no ser que rías, eso hace cara caída. Bien altito todo. 🌸PRODUCTOS USADOS: -Base Traceless soft matte @tomfordbeauty 6 natural (no es nada mate, es acabado ligerísimo natural) -Brocha base @itcosmetics Love is the foundation -Precorrector salmón @morphebrushes Wakeup Artist “Peach” -Lápiz cejas retráctil @anastasiabeverlyhills Brow Wiz soft brown -Lápiz chocolate @hourglasscosmetics Waterproof gel eyeliner “cave” -Brocha ojo biselada 21 Alex collection @mgm__makeupbrushes -Colorete @rhode Pocket Blush “sleepy girl” -Brocha producto crema @morphebrushes M204 -Perfilador 602 Completelly Sepia @makeupforever Artist color Pencil -Gloss @rhode “guava spritz” ¿Qué opinas? #masde40 #over40 #over40style #over50 #over50style ♬ sonido original - Clara Cervera Beauty