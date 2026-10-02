¿Qué es el jueves de Salvación y por qué esta semana es crucial ganar para los Granjeros?

En La Granja VIP los participantes se enfrentan a distintas dinámicas y retos a lo largo de la semana. Hoy es jueves de Salvación, y aunque todos ya conocen de qué se trata, en esta ocasión ganar puede ser todavía más importante.

En el jueves de Salvación lo primero que sucede es que cada uno de los Granjeros echa tierra a otro de los participantes. Al pasar deben explicar las razones por las cuales eligieron a uno de los compañeros nominados.

Al final, quien acumule más tierra queda fuera del reto de Salvación. El resto compite en una dinámica que les permitirá salir de la tabla de nominados y ganar el poder del viernes de Traición.

El viernes de Traición el Granjero ganador tiene la oportunidad de escoger a uno de los nominados y sacarlo de la lista en riesgo, pero a cambio debe colocar a alguien más, por lo que se trata de una gran oportunidad para pensar su estrategia a futuro.

¿Por qué esta semana el jueves de Salvación es diferente?

La razón por la cual esta semana ganar el jueves de Salvación puede ser aún más importante es que en la lista de nominados la mayor parte pertenecen al grupo de Manelyk González, por ejemplo, la Bebeshita, Julio Camejo, Kenny, Fernando Lozada, Azalia Ojeda y Kunno.

Pero también está alguien que ambos equipos hicieron a un lado, se trata de Natalia Alcocer quien deberá luchar si no quiere seguir en la mira de ambos bandos.

Y es que Natalia fue señalada tanto por Niurka como por Mane de ser hipócrita y querer quedar bien con ambos equipos, por lo que ahora ninguno confía en ella y existe la posibilidad de que sea la que más tierra reciba esta noche impidiéndole participar en el reto.

Para saber todo lo que sucederá sigue la gala de este jueves en vivo. Estará disponible a través de la señal de Azteca UNO, la aplicación móvil o en Disney +.

