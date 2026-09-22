Así debes depilarte las cejas, según la forma de tu rostro

La forma de depilarse las cejas puede adaptarse a las características del rostro para conseguir un resultado equilibrado y natural. Como orientación general, las caras redondas pueden beneficiarse de un arco ligeramente definido, las alargadas de una ceja menos elevada y las cuadradas de un diseño que suavice visualmente las líneas angulares.

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Sin embargo, la estructura natural de la ceja, la expresión y las preferencias personales deben tener prioridad sobre las reglas de proporción. Las cejas cumplen una función importante en la expresión facial y en la manera en que se perciben los ojos.

¿Cómo depilar las cejas según la forma del rostro?

La forma del rostro puede ayudar a decidir qué zonas conviene limpiar y qué partes es preferible conservar. La especialista en cejas Kristie Streicher, conocida por su técnica de Feathered Brow, ha promovido conservar el mayor número posible de pelos y trabajar con la forma original.



Rostro redondo: un arco suave y ligeramente ascendente puede aportar una sensación de mayor definición. Es preferible evitar una ceja completamente redondeada, ya que puede reforzar visualmente la forma circular del rostro. El arco no debe ser demasiado alto ni artificial.

un arco suave y ligeramente ascendente puede aportar una sensación de mayor definición. Es preferible evitar una ceja completamente redondeada, ya que puede reforzar visualmente la forma circular del rostro. El arco no debe ser demasiado alto ni artificial. Rostro alargado: una ceja más recta o con una elevación moderada puede contribuir a equilibrar visualmente la longitud del rostro. No es necesario marcar un arco muy pronunciado, especialmente si la forma natural de la ceja es horizontal.

una ceja más recta o con una elevación moderada puede contribuir a equilibrar visualmente la longitud del rostro. No es necesario marcar un arco muy pronunciado, especialmente si la forma natural de la ceja es horizontal. Rostro cuadrado: una ceja con una curvatura suave puede acompañar las facciones angulares. El objetivo no es afinar excesivamente el diseño, sino mantener un arco natural que aporte continuidad a la expresión.

una ceja con una curvatura suave puede acompañar las facciones angulares. El objetivo no es afinar excesivamente el diseño, sino mantener un arco natural que aporte continuidad a la expresión. Rostro ovalado: suele admitir diferentes diseños, desde cejas suavemente arqueadas hasta formas más rectas. La elección puede depender principalmente de la estructura original, la distancia entre los ojos y la posición del arco natural.

suele admitir diferentes diseños, desde cejas suavemente arqueadas hasta formas más rectas. La elección puede depender principalmente de la estructura original, la distancia entre los ojos y la posición del arco natural. Rostro en forma de corazón: una ceja de grosor medio y arco moderado puede ayudar a equilibrar visualmente la zona superior del rostro. Conviene evitar una cola excesivamente descendente si genera una expresión de cansancio.

una ceja de grosor medio y arco moderado puede ayudar a equilibrar visualmente la zona superior del rostro. Conviene evitar una cola excesivamente descendente si genera una expresión de cansancio. Rostro en forma de diamante: una curvatura suave puede acompañar los pómulos marcados. Mantener una cola proporcionada y evitar ángulos demasiado rígidos puede favorecer un acabado más natural.

una curvatura suave puede acompañar los pómulos marcados. Mantener una cola proporcionada y evitar ángulos demasiado rígidos puede favorecer un acabado más natural. Rostro triangular: una ceja ligeramente arqueada puede aportar definición a la mirada. El diseño debe adaptarse a la estructura facial sin aumentar de forma exagerada el grosor o la elevación.

¿Cómo encontrar el arco y el largo adecuados al depilar las cejas?

Además de la forma del rostro, es importante observar 3 puntos de referencia:



Inicio de la ceja: suele ubicarse cerca de la línea vertical que pasa por el lateral de la nariz, pero la posición puede variar según la anatomía individual. Arco: conviene identificar el punto donde la ceja se eleva naturalmente, en lugar de crear un ángulo artificial retirando demasiado pelo. Cola: debe conservar una longitud equilibrada con respecto al ojo y al resto del rostro. Una cola demasiado corta o excesivamente descendente puede modificar la expresión.

Para depilarse en casa, es recomendable retirar únicamente los pelos que se encuentran claramente fuera del diseño elegido. Si se desea un cambio importante, acudir a una profesional puede ayudar a evitar errores difíciles de corregir.

¿Qué errores al depilar las cejas pueden endurecer la expresión?

Uno de los errores más frecuentes consiste en intentar conseguir unas cejas idénticas. Aunque ambos lados del rostro pueden parecer similares, las cejas no siempre tienen la misma altura, densidad o dirección de crecimiento. Buscar una simetría absoluta puede llevar a retirar pelo en exceso.

Estos son los errores que conviene evitar:

