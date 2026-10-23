Feng Shui: estas son las plantas que debes evitar si quieres renovar las energías de la casa

El Feng Shui es una técnica milenaria que busca poder mantener en equilibrio la energía del hogar. Es por esto que tiene en cuenta a los elementos que pueden favorecer o perjudicar a la misma. En este caso ha recomendado no tener ciertas plantas que perjudican la renovación.

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Estamos hablando del popurrí que se elabora con flores secas, pétalos, hojas y otros elementos vegetales, que se utiliza mucho en la decoración para brindar aroma y color, pero que el Feng Shui no recomienda tener. Mantener la energía depende de los elementos que transmitan o no vitalidad.

¿Por qué el Feng Shui no recomienda el popurrí?

El Feng Shui busca poder equilibrar la energía entre personas y su entorno mediante la distribución de los espacios, los objetos y los elementos naturales. Es por esto que el orden y los objetos que transmiten vitalidad son muy importantes.

Teniendo en cuenta esto es que el popurrí no se recomienda porque se asocia simbólicamente con la energía estancada. Las plantas vivas crecen y se renuevan, pero las flores y hojas secas son el fin de un ciclo de vida.

El Feng Shui no recomienda el popurrí debido a que representa una energía que ya no se transforma y que carece del dinamismo asociado con los elementos naturales vivos. El concepto de chi, entendido como la energía vital que circula por los espacios, ocupa un lugar importante en el feng shui.

Debes evitar el popurrí.|Pinterest

Es por esta razón que no se debe tener en un recipiente popurrí viejo, polvo acumulado o pétalos deteriorados ya que podría considerarse poco favorable desde el punto de vista simbólico.

Las flores secas pueden representar el cierre de un ciclo, el paso del tiempo o la ausencia de renovación. El popurrí es el deterioro de la planta por lo que transmite esta sensación y no es nada agradable para la energía.