Las tensiones entre los participantes de La Granja VIP continúan y Manelyk dejó clara su postura frente a las actitudes del llamado equipo disfuncional. Durante una conversación con Azalia y Kunno, la influencer habló sobre el comportamiento de sus rivales y les pidió a sus compañeros que no se enganchen con sus comentarios ni les den más importancia de la necesaria. Manelyk fue contundente al expresar cómo ve actualmente a sus contrincantes: para ella, simplemente no existen. Con esta postura, dejó ver que prefiere mantenerse al margen de las provocaciones y concentrarse en su propia estrategia dentro de la competencia, en lugar de desgastarse por lo que hagan o digan los integrantes del otro grupo.

Manelyk pide a Azalia y Kunno no caer en provocaciones

Durante la plática, Azalia, Kunno y Manelyk comentaron las actitudes que han observado últimamente en el equipo disfuncional. La conversación giró alrededor de la manera en que sus rivales se han comportado y de la importancia de decidir cómo reaccionar ante sus acciones. Frente a esta situación, Manelyk aconsejó a sus compañeros no engancharse ni permitir que el comportamiento del otro equipo termine afectándolos. Para la influencer, darles demasiada atención solamente desviaría el enfoque de lo verdaderamente importante: mantenerse firmes dentro de La Granja VIP.

“Para mí no existen”: Manelyk lanza contundente mensaje contra el Equipo Disfuncional en La Granja VIP|La Granja VIP

Su mensaje fue claro: no necesitan responder a cada comentario ni involucrarse en todas las situaciones que surjan entre los participantes. En lugar de alimentar los enfrentamientos, considera que lo mejor es ignorar a sus rivales y continuar con sus propios planes.

¿Se intensifica la rivalidad entre los equipos?

La postura de Manelyk refleja las diferencias que persisten entre los grupos de la competencia. Mientras las actitudes del equipo disfuncional generan conversaciones entre sus contrincantes, la influencer busca que Azalia y Kunno mantengan la calma y eviten reaccionar impulsivamente. Sin embargo, ignorar a sus rivales no significa que las tensiones hayan desaparecido. En una competencia donde las alianzas, las nominaciones y las decisiones estratégicas pueden cambiar el rumbo del juego, cualquier diferencia podría convertirse en un nuevo motivo de conflicto.

“Para mí no existen”: Manelyk lanza contundente mensaje contra el Equipo Disfuncional en La Granja VIP|La Granja VIP

Ahora queda por ver si Azalia y Kunno seguirán el consejo de Manelyk y mantendrán la misma postura frente a sus adversarios, o si alguna situación terminará provocando una nueva confrontación en La Granja VIP.