Las diferencias dentro de La Granja VIP comienzan a hacerse más evidentes, y esta vez Bebeshita quedó en el centro de las críticas de Azalia y “El Mono” Osuna. Ambos cuestionaron la manera en que la participante está jugando dentro de la competencia, pues consideran que sus decisiones giran principalmente alrededor de Kevyn y que está dejando de lado las necesidades de su propio equipo. Durante la conversación, Azalia y “El Mono” señalaron que Bebeshita parece priorizar su relación con Kevyn por encima de la estrategia colectiva. Desde su perspectiva, esta actitud podría afectar la dinámica de la alianza y complicar los planes que tienen para continuar avanzando en el reality.

Azalia Ojeda y “El Mono” cuestionan las prioridades de La Bebeshita

Uno de los principales señalamientos contra La Bebeshita fue que, según sus compañeros, gran parte de su juego está relacionado con Kevyn. Azalia y “El Mono” consideran que sus decisiones están demasiado vinculadas a él, lo que les hace cuestionar si realmente está pensando en el beneficio de todos o únicamente en aquello que le interesa de manera personal.

¿Ya no la quieren en el equipo? Azalia Ojeda y “El Mono” Osuna critican el juego de La Bebeshita en La Granja VIP|La Granja VIP

Las críticas también estuvieron relacionadas con su forma de comportarse dentro del grupo. Ambos la señalaron de ser egoísta, pues consideran que se concentra en sus propias opiniones sin tomar suficientemente en cuenta lo que piensan los demás integrantes del equipo. Esta situación podría convertirse en un nuevo punto de tensión para la alianza encabezada por Manelyk, especialmente ahora que las estrategias y las decisiones de cada participante pueden influir directamente en el futuro de sus compañeros.

¿Está en riesgo la alianza de Manelyk?

Los comentarios de Azalia y “El Mono” dejan ver que no todos parecen estar de acuerdo con la manera en que Bebeshita está llevando su participación en La Granja VIP. Aunque sus críticas no significan necesariamente que ya hayan decidido expulsarla de su círculo, sí evidencian diferencias sobre cómo debería funcionar el equipo.

¿Ya no la quieren en el equipo? Azalia Ojeda y “El Mono” Osuna critican el juego de La Bebeshita en La Granja VIP|La Granja VIP

En una competencia donde las alianzas pueden marcar la diferencia, las lealtades personales y los intereses colectivos no siempre coinciden. Ahora queda por ver si Bebeshita se entera de estos señalamientos y cómo reaccionará ante las opiniones de sus compañeros. La pregunta es si estas diferencias quedarán en una conversación privada o terminarán provocando una ruptura dentro del grupo de Manelyk, justo cuando mantener la unidad puede resultar clave para sus próximas estrategias.