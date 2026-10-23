Ideas DIY: 3 propuestas de bajo costo para decorar calabazas sin usar cuchillo este Halloween

Halloween es una festividad de origen ancestral que se celebra cada 31 de octubre y este 2026 no será la excepción. Diversas reseñas precisan que sus raíces se remontan al antiguo festival celta de Samhain, una fecha en la que se marcaba el fin de la temporada de cosecha y el comienzo del invierno.

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La celebración ha ido mutando con el paso de los años y en la actualidad se ha convertido en una festividad popular llena de disfraces, dulces y decoraciones. Es en este marco que las ideas DIY (Hazlo tú mismo) ayudan a la creación de elementos decorativos y hasta la confección de disfraces.

¿Por qué decorar calabazas?

Durante Halloween existen diferentes tradiciones y una de ellas es la de iluminar hortalizas proviene del folclore irlandés con la famosa leyenda de Jack-o'-Lantern, un hombre que engañó al diablo y fue condenado a vagar por la Tierra con un vegetal ahuecado y un carbón encendido dentro para alumbrar su camino.

Con el paso de los años, las calabazas talladas o decoradas se transformaron en el símbolo máximo de Halloween. Por lo general, se las coloca en la entrada de los hogares para “ahuyentar a los malos espíritus”.

¿Cómo decorar calabazas en Halloween?

Quienes desean seguir esta tradición en el marco de Halloween, tienen diferentes formas de poder hacerlo. Es por eso que en esta oportunidad te daremos a conocer 3 ideas DIY de bajo costo para aprender a decorar calabazas sin usar cuchillo:

Calabaza "Momia" (Con gasas o venda)

Materiales: Un rollo de gasa de botiquín (o vendas elásticas en desuso), pegamento blanco o cinta adhesiva doble faz, y dos ojitos móviles de plástico (también los podés dibujar en cartulina blanca y negra).

Paso a paso



Fija el extremo de la gasa en la base de la calabaza con un punto de pegamento. Envuelve la calabaza cruzando las tiras de gasa en distintas direcciones para darle textura de venda antigua. Antes de dar la última vuelta, pega los ojos entre las capas de gasa para que parezca que asoma la cara. Asegura el final de la venda en la parte trasera con pegamento.

Pintura en tiza / Pizarrón (Con mensajes o dibujos)

Materiales: Pintura acrílica negra mate (o pintura efecto pizarrón) y tizas blancas o de colores.

Paso a paso



Limpia bien la superficie de la calabaza y aplícale dos capas de pintura acrílica negra mate, dejando secar entre capa y capa. Una vez bien seca, usa las tizas para escribir frases como "Boo!", "Happy Halloween", o dibujar caras divertidas, murciélagos y telarañas.

Calabaza con Murciélagos en 3D (Con cartulina)

Materiales: Cartulina negra, tijeras y cinta adhesiva de doble cara o silicona fría.

Paso a paso

