4 ideas de disfraces de Halloween para niños que puedes hacer en casa

La cuenta regresiva para Halloween está en marcha por lo que es momento de comenzar con las decoraciones y los disfraces. En este caso te traemos grandes ideas para que puedas realizar un disfraz completo para niños con elementos fáciles de conseguir.

Noticias Veracruz del 23 de octubre 2026

Puedes crear grandes disfraces utilizando ropa que tienes en casa y materiales que no encarecerán tu bolsillo. Ahora no pierdas más tiempo y ponte a realizar las mejores vestimentas para los pequeños.

¿Cuáles son los mejores disfraces para niños?

Dinosaurio con playera y fieltro

Los dinosaurios son los preferidos de los más chicos por lo que puedes hacer un disfraz fácilmente en casa. Lo que necesitarás es una playera o sudadera verde y agregar detalles de fieltro en diferentes tonos. Recorta triángulos para formar las escamas que irán desde la cabeza hasta la espalda.

Puedes también hacer una cola con tela, fieltro o cartón forrado. Si quieres complementar el disfraz debes pintar el rostro del pequeño y agregarle una capucha.

El dinosaurio es un clásico.|Pinterest

Superhéroe con una playera y capa de fieltro

Quienes tampoco pueden faltar en este Halloween son los superhéroes, pero no hace falta que sea uno en específico. Tienes que elegir una playera de color llamativo para ser la parte principal del atuendo.

Luego tienes que cortar fieltro para hacer el emblema y colocarlo sobre el pecho. Haz una capa con el material que desees. El antifaz no puede faltar y puedes realizarlo con fieltro.

Monstruo peludo

Aquí tenemos una idea sencilla en la que transformarás una sudadera o playera en un monstruo. Agrega ojos realizados con fieltro a una diadema o una gorra. También puedes recortar dientes, cejas, manchas o cuernos para darle personalidad al personaje.

Robot de cartón

Por último, tenemos esta idea en la que deberás contar con cajas de cartón. Con una de ellas podrás hacer el cuerpo, recorta los espacios necesarios para la cabeza y los brazos y decórala con papel, pintura o piezas de cartón.

Realiza los detalles con tapas, círculos de cartón, papel aluminio o piezas de fieltro. También puedes agregar botones y controles dibujados para darle apariencia de robot.