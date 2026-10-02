Lucha Villa habría encendido las alarmas por su salud tras ser hospitalizada: este es su estado de salud hoy 2 de octubre

En las últimas horas seguidores de “La Reina de los Palenques”, Lucha Villa se han mostrado preocupados por la intérprete luego de que comenzara a circular información sobre el estado de salud de la chihuahuense luego de permanecer alrededor de dos días internada en un hospital por problemas relacionados en las vías respiratorias.

Sin embargo, en medio de la preocupación el equipo de Ventaneando mantuvo contacto con Guille Juárez, amiga cercana de la cantante quien compartió detalles sobre la cantante y aseguró que Lucha Villa se encuentra bien. Sin embargo, hasta el momento la familia no ha publicado información oficial sobre lo ocurrido.

¿Cuál es el estado de salud de Lucha Villa hoy 2 de octubre?

De acuerdo con información difundida, Lucha Villa ya no estaría hospitalizada después de haber estado internada aproximadamente un par de días bajo atención médica en San Luis Potosí y actualmente habría regresado a su hogar, donde continúa recibiendo supervisión de especialistas.

Asimismo, se ha revelado que la intérprete de “No discutamos” se encuentra estable en su casa y que médicos realizan visitas para seguir su evolución. Por su parte Guille Juárez afirmó que Lucha Villa se encuentra bien, una versión que ayuda a tranquilizar sobre el estado de salud de Villa, luego de que varios reportes señalaran que la cantante habría enfrentado complicaciones respiratorias o pulmonares que requirieron atención hospitalaria. Lo que no está confirmado públicamente es un diagnóstico médico específico, la gravedad exacta del episodio o un tratamiento determinado. La noticia ocurre a pocas semanas de que la intérprete llegue a una fecha muy especial, ya que el próximo 30 de noviembre cumplirá 90 años.

AL MOMENTO: Lucha Villa estaría delicada de salud; esto es lo que se sabe

¿Quién es Lucha Villa y por qué es tan importante para la música mexicana?

Luz Elena Ruiz Bejarano, conocida artísticamente como Lucha Villa es originaria de Camargo, Chihuahua, tras una larga carrera artística el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura la reconoce como una de las grandes representantes de la canción ranchera, además de destacar su trayectoria como actriz.

Su carrera comenzó a consolidarse durante la década de 1960 y su poderosa voz la convirtió en una de las intérpretes más reconocidas de la música mexicana. También ha construido una importante carrera cinematográfica. Participó en películas como “El gallo de oro”, “Mecánica nacional”, “El lugar sin límites”, “Lagunilla mi barrio” y “Lolo”, además de otras producciones. El Sistema de Información Cultural señala que obtuvo reconocimiento por su trabajo actoral, incluido un Premio Ariel.