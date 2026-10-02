En la decoración de interiores, existe una alternativa que no depende de objetos grandes, brillantes o perfectamente simétricos, como lo son los floreros ostentosos en la casa en México, mientras que en Japón, el wabi-sabi pone atención en materiales naturales, formas irregulares, desgaste y sencillez. Entre tanto, en el país azteca tenemos la piñata llena de dulces y en Dinamarca los niños golpean un barril.

¿Qué significa el wabi-sabi en Japón?

El concepto reúne dos términos con historias propias dentro de la estética japonesa. Wabi se relacionó con la sencillez y una vida alejada del lujo excesivo, mientras sabi adquirió vínculos con el paso del tiempo, el desgaste y las huellas que deja el uso sobre los objetos. Entre tanto, en México está el Pan de Muerto y en España existe un dulce tradicional llamado "los huesos de santo".

Mientras que en México se ponen floreros ostentosos en la casa, en Japón aplican el truco “Wabi-Sabi” porque tiene estas ventajas|Pinterest

La relación con la ceremonia del té resulta clave para entender por qué los objetos sencillos adquirieron valor estético. Durante el siglo XVI, algunos maestros comenzaron a utilizar piezas de cerámica rústica de Japón y Corea, incluidas aquellas con formas asimétricas, superficies sin acabado uniforme y detalles producidos de manera natural durante la cocción.

Ventajas de elegir wabi-sabi en la casa

La primera ventaja decorativa consiste en que no exige perfección visual. Una pieza artesanal con diferencias en su forma, textura o acabado puede integrarse al espacio sin necesidad de ocultar esas particularidades.

La segunda ventaja está relacionada con el uso de menos elementos. El diseño japonés ha desarrollado conceptos vinculados con el espacio, el vacío y la sencillez, características que permiten evitar una acumulación de adornos en una misma superficie.

Mientras que en México se ponen floreros ostentosos en la casa, en Japón aplican el truco “Wabi-Sabi” porque tiene estas ventajas|Pinterest

La tercera ventaja es que favorece materiales que muestran su origen y textura. Cerámica, madera, bambú, piedra y fibras naturales aparecen asociados con distintas expresiones del diseño japonés tradicional.

Por último, esta perspectiva es dar una segunda vida a objetos que ya muestran desgaste. El principio no exige comprar una pieza nueva para conseguir una apariencia perfectamente uniforme; por el contrario, las marcas producidas por el tiempo pueden conservarse como parte de la historia del objeto.