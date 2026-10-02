Cómo usar máscara de pestañas transparente

La máscara de pestañas transparente es una alternativa versátil para quienes buscan definir la mirada sin añadir el color intenso de las fórmulas tradicionales. Su textura ligera permite peinar las pestañas, mantenerlas en su lugar y conseguir un acabado más natural.

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Además de utilizarse sola, puede incorporarse a distintas rutinas de maquillaje según el efecto que se quiera conseguir. A continuación, te contamos cuáles son sus principales usos y algunos consejos para aprovecharla al máximo.

¿Cómo aprovechar la máscara de pestañas transparente?

La máscara de pestañas transparente puede utilizarse de varias formas dentro de una rutina de maquillaje. Para conseguir un acabado natural, primero puedes rizar las pestañas y después aplicar el producto desde la raíz hasta las puntas con movimientos suaves en zigzag. De esta manera, los vellos quedan peinados, separados y fijados sin aportar color.

También funciona como pre-base antes de una máscara de color, ya que ayuda a separar las pestañas y prepararlas para el maquillaje. Otra posibilidad es utilizarla después del rímel para aportar un ligero brillo y ayudar a mantener el resultado.

Su uso no se limita a las pestañas. El mismo producto puede servir para peinar y fijar las cejas, especialmente cuando buscas un acabado definido pero natural. Incluso puede utilizarse para controlar pequeños cabellos rebeldes alrededor del rostro.

Para obtener mejores resultados, es importante evitar aplicar demasiadas capas y dejar secar el producto correctamente. Si se utiliza como capa final sobre una máscara de color, conviene mantener limpio el cepillo para no contaminar el contenido del envase.

¿Cómo cuidar las pestañas?

Para cuidar las pestañas, es importante retirar el maquillaje antes de dormir y evitar frotar los ojos durante la limpieza. Utiliza productos suaves y desmaquilla con movimientos delicados para reducir la caída de los vellos. También conviene limitar el uso frecuente del rizador y retirar las máscaras de pestañas sin tirones. Mantener una rutina de higiene adecuada ayuda a conservarlas limpias, fuertes y saludables.