Ideas DIY: 5 ideas divertidas para customizar tu taza con el estilo saiyajin de Dragon Ball

Cuando comenzamos a incursionar en las ideas DIY de seguro no hacemos un proyecto solo. Esto se debe a que estas manualidades no solo son fáciles de hacer, sino que generan muchas sensaciones durante el proceso y son un cable a tierra en medio de pesadas rutinas laborales.

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Las ideas DIY hacen referencia a “Hazlo tú mismo”, un movimiento que promueve la creación de objetos decorativos mediante nuestras propias manos y con materiales que generalmente podemos reciclar o tenemos olvidados en casa.

Ideas DIY de Dragon Ball

Es en este marco que hoy se destacan ideas DIY relacionadas con personajes de series y películas animadas. Un claro ejemplo de ello es la franquicia Dragon Ball que lleva décadas entreteniendo a grandes y chicos.

Si eres un fanático de Dragon Ball de seguro tendrás algunos objetos, juguetes o indumentaria relacionados con sus personajes. Si no es así, las siguientes 5 ideas DIY te permitirán customizar tu taza con el estilo saiyajin.

Dragon Ball en tu taza

Transformar una taza común en una pieza digna del universo Dragon Ball es un proyecto manual perfecto para cualquier fan. Es por ello que las siguientes ideas DIY invitan a personalizar tu taza con un par de materiales accesibles y mucha creatividad:

