Ideas DIY: 5 ideas divertidas para customizar tu taza con el estilo saiyajin de Dragon Ball
Ideas DIY. Descubre estas 5 ideas increíbles para customizar tu taza con el estilo de Dragon Ball.
Cuando comenzamos a incursionar en las ideas DIY de seguro no hacemos un proyecto solo. Esto se debe a que estas manualidades no solo son fáciles de hacer, sino que generan muchas sensaciones durante el proceso y son un cable a tierra en medio de pesadas rutinas laborales.
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Las ideas DIY hacen referencia a “Hazlo tú mismo”, un movimiento que promueve la creación de objetos decorativos mediante nuestras propias manos y con materiales que generalmente podemos reciclar o tenemos olvidados en casa.
Ideas DIY de Dragon Ball
Es en este marco que hoy se destacan ideas DIY relacionadas con personajes de series y películas animadas. Un claro ejemplo de ello es la franquicia Dragon Ball que lleva décadas entreteniendo a grandes y chicos.
Si eres un fanático de Dragon Ball de seguro tendrás algunos objetos, juguetes o indumentaria relacionados con sus personajes. Si no es así, las siguientes 5 ideas DIY te permitirán customizar tu taza con el estilo saiyajin.
Dragon Ball en tu taza
Transformar una taza común en una pieza digna del universo Dragon Ball es un proyecto manual perfecto para cualquier fan. Es por ello que las siguientes ideas DIY invitan a personalizar tu taza con un par de materiales accesibles y mucha creatividad:
- Aura de Super Saiyajin con pintura termosensible: Pinta la base exterior de una taza negra con pintura cerámica termosensible mezclada con tonos amarillos y dorados. Al vaciar un líquido caliente, la taza revelará el aura fluorescente del Super Saiyajin que rodea la silueta de Goku o Vegeta.
- Detalle en relieve con la Armadura de Combate: Utiliza arcilla polimérica resistente al calor para moldear las placas amarillas y blancas del clásico peto saiyajin de la corporación Capsule alrededor de la taza. Una vez horneada y sellada, tendrás una textura en relieve muy táctil y resistente.
- Insignia del Imperio Saiyajin o Kanji en contraste: Con marcadores permanentes para cerámica, dibuja el emblema real de la familia de Vegeta en un costado o el clásico kanji Go sobre un fondo naranja intenso. Hornea la taza según las instrucciones del marcador para fijar el diseño de forma permanente.
- Efecto de Ki desbordante con técnica de salpicado: Aplica una capa base azul marino o negra. Luego, usando un cepillo de dientes o pincel rígido, salpica pintura dorada, azul eléctrica y blanca para simular las chispas y el flujo de energía del Ki en estado Super Saiyajin Blue o Ultra Instinto.
- Asa en forma de Cola de Saiyajin: Modifica o recubre la manija de la taza con arcilla de secado al aire o cerámica, moldeando la forma de la cola café envuelta. Píntala con acabado mate para darle una textura similar al pelaje antes de aplicar un barniz protector impermeable.