Luce un perfecto corte Shaggy con flequillo con estos consejos infalibles

Los cortes de cabello deben ser pensados correctamente para poder lucirlo de la mejor manera. Si estás en busca de un cambio de look pues te recomendamos el corte shaggy con flequillo.

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Este corte le brinda movimiento a tu rostro y frescura instantánea a tus looks. Es por esto que te vamos a contar la manera correcta de llevarlo para que puedas lucir hermosa.

¿Cómo lucir el corte Shaggy con flequillo?

Tenemos que mencionar que el shaggy es un corte con capas desiguales que ayuda a crear textura, volumen y ese efecto despeinado. Es un estilo versátil que queda bien en cabellos lacios, ondulado, rizado o fino. Cabe destacar que lo importante son las capas que tienen inicio en la coronilla y va descendiendo con diferentes largos.

Al usar un flequillo el efecto rejuvenecedor es potenciado. El fleco lo que hace es poder suavizar las facciones, disimula arrugas de expresión en la frente y enmarca los ojos de una forma favorecedora.

Los tipos de flequillos recomendados son:

Flequillo curtain o de cortina: aquí tenemos el que se abre al medio y cae de lado por lo que alarga la cara. Se recomienda para rostro redondo u ovalado.

Flequillo desfilado: este es un estilo con puntas irregulares que se mezcla con el cabello. Es ideal si no quieres un cambio tan radical o si tu frente es amplia.

Flequillo recto con textura: aquí tenemos un estilo más corto y definido. Es una buena opción si tienes facciones angulosas que quieras suavizar. Eso sí, requiere un poco más de mantenimiento con secadora.

Baby bangs o flequillo micro: este es un estilo para las personas más arriesgadas. Es corto, recto y le da un toque editorial al shaggy, pero funciona mejor en rostros ovalados o alargados.

Una vez que hayas elegido tu flequillo pues debes tener en cuenta que para estilizar el corte en casa y obtener un acabado con movimiento, debes aplicar mousse o espuma en cabello húmedo, de medios a puntas. Seca con difusor si tienes ondas, o con secadora y cepillo redondo si lo prefieres más lacio pero con volumen en raíz.