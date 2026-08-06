El flequillo puede convertirse en el mejor aliado de las mujeres con pelo fino y poca cantidad, especialmente cuando se busca aportar movimiento y una sensación visual de mayor densidad. Además de trasformar el rostro, elegir el diseño adecuado puede hacer que la melena luzca con más cuerpo sin necesidad de recurrir a peinado complicados.

Aunque no todos los flequillos consiguen el mismo efecto, existe un estilo que destaca por su capacidad para favorecer este tipo de cabello. Su forma permite enmarcar las facciones y aportar un toque fresco al look, convirtiéndose en una opción ideal para renovar la imagen.

¿Qué flequillo llevar si tienes el pelo fino y con poco volumen?

Si tienes el pelo fino y con poco volumen, elegir el flequillo adecuado puede marcar una gran diferencia en el resultado final de tu melena. Lejos de ser un corte que reste cantidad, un diseño bien elegido puede crear un efecto óptico de mayor densidad, aportar movimiento y enmarcar el rostro de una forma muy favorecedora.

Una de las opciones que mejor funciona es el flequillo cortina, sobre todo cuando se lleva ligero y abierto en el centro. Su caída hacia ambos lados permite despejar parte de la frente y evitar crear un bloque demasiado pesado, mientras que sus mechones aportan movimiento y ayudan a que el cabello tenga una apariencia más dinámica. Además, puede adaptarse a diferentes largos y combinarse con una melena corta, media o larga.

El flequillo lateral también puede ser una alternativa interesante para quienes buscan aportar volumen visual. Al peinarlo hacia un lado, se modifica la distribución del cabello y se consigue un acabado desenfadado que puede favorecer especialmente a las melenas con poca densidad.

En estos casos, la clave está en evitar flequillos demasiado tupidos o cortes que obliguen a retirar una gran cantidad de cabello de la zona frontal. Lo más recomendable es apostar por un diseño ligero, con movimiento y fácil de adaptar al peinado habitual. Así, además de renovar el look, se puede conseguir que el cabello fino luzca con mayor cuerpo y dinamismo.