Ni naranjo ni durazno... estos son los árboles frutales que debes plantar en agosto

En la presente temporada de lluvias, muchos de los expertos recomiendan plantar cierto tipo de árboles frutales. Justamente el mes de agosto es una oportunidad especial, tomando en cuenta que son días con lluvias constantes. Ante eso, se indica que si te animas y tienes un espacio no tan grande… puedes sembrar guayabos, granados y limón enano.

¿Por qué es bueno plantar estos árboles frutales en agosto?

Se indica que deberías animarte a plantar tus árboles frutales para aprovechar las abundantes lluvias de verano, lo cual ayuda para que las raíces se establezcan con mayor facilidad. Así mismo, los riegos no son necesarios de manera constante. Y específicamente un guayabo, un granado y el limón enano se pueden adaptar sin ocupar mucho espacio… en caso de tener una casa mediana o chica.

Granado

Las recomendaciones inician con este árbol frutal, que se cataloga como ideal para jardines pequeños. Esto se presume así por desarrollar un sistema de raíces bastante controlado, tomando en cuenta un buen espacio para crecer. Y ya pensando en el futuro, sus frutos tienen múltiples usos. Además, es una planta de tamaño moderado, resiste muy bien el calor y brinda un color rojo en sus hojas incluso antes de dar fruto.

Limón enano

Las raíces de este árbol son menos invasivas que los de gran tamaño, cuidando que no se plante cerca de muros o tuberías. Gracias a la humedad del suelo, se recomienda plantar este espécimen, pues alcanza solamente entre 2 o 3 metros de altura e incluso se mantiene y sobrevive en grandes macetas.

Guayabo

Mientras que la tercera recomendación para plantar en agosto, es el guayabo. Aunque se contiene de manera sencilla, se le debe poner el límite o puede extenderse si se le permite. Por eso puede ser sencillo de mantener si se le poda adecuadamente. Esto es porque sus raíces regularmente se desarrollan de manera profunda, así no hay serios riesgos de levantar banquetas. Y para terminar de convencerte, sus frutos son ricos en vitamina C y se adaptan a los climas cálidos y templados de México.