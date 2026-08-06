Tras su eliminación de MasterChef 24/7, Jazmín regresa a casa y vive un emotivo reencuentro

Jazmín fue la eliminada número doce de MasterChef 24/7. La excocinera de la competencia de cocina salió del reality el pasado domingo 2 de agosto y después de permanecer unos días cumpliendo con compromisos en la Ciudad de México, finalmente regresó a casa. La creadora de contenido compartió en sus redes sociales cómo vivió uno de los reencuentros más emotivos.

Jazmín regresa a casa tras salir de MasterChef 24/7 y se reencuentra con el bodoque

A unos días de salir del reality de la cocina más famosa de México, Jazmín volvió a Cruz de Huanacaxtle, la localidad del estado de Nayarit en donde vive con su familia. En diversas ocasiones, la concursante confesó que extrañaba la playa, el mar y sobre todo a su familia, pero en especial a su "bodoque", como le llama a su hermano menor.

La creadora de contenido compartió un clip en sus cuentas oficiales de redes sociales en el que se le ve disfrutando de un chapuzón en el mar y acompañada de su hermanito. La última vez que lo vió fue a través de las cámaras de MasterChef 24/7 en el domingo de eliminación que salió, cuando recibió un mensaje de su familia y quedó sorprendida por lo crecido que está su "ojitos de aceituna".

Los padres de la cocinera tuvieron a su segundo hijo a inicios del 2025, cuando la joven tenía 21 años. Así, se convirtió en la hermana mayor y también en la cuidadora, como lo deja ver en sus clips. Por esa razón, una de las personas más especiales y a quién más recordaba dentro de la competencia era al pequeño.

Además de su mensaje por video, Jazmín fue una de las cocineras dentro del reality que en una ocasión recibió a su familia en vivo. A casi un mes de vivir en el Mundo de MasterChef México 2026, los papás y su hermano menor la visitaron, lo que le dio un empujón para seguir por más semanas en la competencia.

MasterChef 24/7 | Jazmín se reencuentra con su familia en uno de los momentos más emotivos

Agredece a sus seguidores y es acompañada por su papá

La joven se ha vuelto muy viral en TikTok e Instagram bajo la cuenta "Jazmin Mdfkr" gracias a sus videos de humor, estilo de vida y sus divertidas interacciones familiares. En muchos de sus clips se puede ver a su papá (Francisco), quien de acuerdo a los últimos clips, la recibió en Puerto Vallarta para de ahí partir a su casa y regresar con los suyos.

En un reciente video, en el que se le ve en un aeropuerto siendo saludada por algunos otros pasajeros, la creadora de contenido agradeció el apoyo que recibió de su comunidad dentro del reality y aseguró que está leyendo todos los mensajes que le han dejado.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.