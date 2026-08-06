4 diseños de uñas de los 90 que serán tendencia en 2026

Los diseños de uñas de los años 90 están de regreso y se convierten en una de las grandes inspiraciones para renovar la manicura en 2026. Esta década, marcada por estilos llamativos, detalles divertidos y colores que hoy vuelven a conquistar las tendencias, demuestra que algunos clásicos nunca pasan de moda.

La estética noventera regresa con propuestas que mantienen la esencia de aquella época, pero incorporan un toque más actual y sofisticado. Desde detalles minimalistas hasta combinaciones de color que evocan la nostalgia, hay opciones para llevar esta tendencia de manera moderna y adaptada a cualquier estilo.

¿Cuáles son los diseños de uñas de los 90 que serán tendencia?

Los diseños de uñas inspirados en los años 90 regresan con fuerza durante 2026, combinando la nostalgia de aquella década con acabados actuales. Estas son cuatro propuestas que puedes adaptar a tu estilo para llevar una manicura diferente y llena de personalidad.

1. Uñas negras grunge

Las uñas negras grunge recuperan la estética rebelde vinculada con el rock y la escena alternativa de los años 90. El esmalte negro aporta un acabado intenso y sofisticado, ideal para quienes buscan una manicura atrevida y fácil de combinar.

2. Uñas naranja gelatina

El acabado jelly vuelve a ser protagonista con las uñas naranja gelatina, una propuesta translúcida, brillante y divertida. Este diseño recuerda a los accesorios coloridos que marcaron la estética noventera y aporta un toque fresco a cualquier look.

3. Uñas 3D

Las uñas 3D llevan el espíritu maximalista de los 90 a la manicura actual mediante relieves, aplicaciones y pequeños adornos. Son perfectas para quienes prefieren diseños llamativos que conviertan las uñas en un auténtico accesorio.

4. Uñas puntiagudas

Las uñas puntiagudas recuerdan una de las formas más audaces asociadas con la cultura pop de aquella época. Su silueta alargada aporta un aire glamoroso y llamativo, especialmente cuando se combina con esmaltes intensos o detalles decorativos.

Para mantener cualquier manicura bonita, hidrata a diario las cutículas y utiliza crema de manos. También evita morder las uñas o usarlas como herramientas y aplica una base protectora antes del esmalte.