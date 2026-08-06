Difunden imágenes del funeral de César Gastélum tras su asesinato; así fue el último adiós al influencer

A unos días de que se diera a conocer la lamentable noticia del aseinato del creador de contenido sonorense César Gatélum, comenzaron a difundirse imágenes del funeral donde familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós.

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Las fotografías que han comenzado a difundirse muestran que a la ceremonia solo acudieron personas cercanas el cual fue un momento íntimo y lleno de muchas flores. Hasta el momento la familia de Gastélum no ha emitido declaraciones públicas sobre la ceremonia que se llevó a cabo de manera reservada mientras que las investigaciones se mantienen abiertas para esclarecer su asesinato.

¿Qué se sabe del funeral de César Gastélum?

A través de distintas redes sociales han comenzado a circular imágenes que muestran parte del homenaje organizado por la familia y amigos para despedir al generador de contenido, de acuerdo con una historia publicada por el influencer Alejandro Fierro donde se ve un gran arreglo floral el cúal él mismo mandó: “Tu compadre Alejandro Fierro” es el menaje que se lee entre las rosas rojas.

Alejandro Fierro, es una de las personas que acompañaba a César al momento del ataque, asimismo se ha difundido una imagen donde se ve el retrato de César junto a coronas de flores blancas.

|Captura de pantalla: aalejandrofierro

¿Qué se sabe del asesinato del influencer?

El pasado 4 de agosto se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del influencer César Gastélum tras sufrir un ataque directo son un arma de fuego, los hechos quedaron registrados mientras realizaba una transmisión en vivo en las inmediaciones de un restaurante de comida rápida en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con las imágenes y las investigaciones apuntan a que los agresores llegaron en motocicleta y huyeron después del ataque. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el móvil del crimen que le arrebataron la vida al joven.