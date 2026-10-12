Qué poner sobre el tanque del inodoro: 4 ideas de almacenamiento práctico para baños pequeños
Si el espacio de tu baño es muy reducido, entonces tienes que aprovechar cada rincón y uno que casi siempre pasa desapercibido es el tanque del WC.
Mantener los baños de un hogar bien ordenados es fundamental porque el caos hace que las habitaciones se sientan más apretadas, sobre todo cuando se trata de espacios muy pequeños. Y antes de considerar añadir un mueble para optimizar el almacenamiento, conviene aprovechar todas las superficies olvidadas, como el tanque del inodoro que sirve muy bien para conseguir un ambiente impecable sin tanto esfuerzo.
¿Cómo ordenar un baño pequeño? Las mejores ideas para usar el tanque del WC
Poner una bandeja para jabones. Si no tienes taburetes libres y siempre debes ingeniártelas para guardar tus repuestos, prueba instalando una bandeja decorativa justo encima del tanque del inodoro. En el interior podrás poner jabones, aromatizantes o toallas. Elige un modelo a prueba de humedad y no lo llenes demasiado para que no termine en el suelo.
Cesto de mimbre para papel higiénico. No hay nada más molesto que descubrir que no hay rollos de papel. Así que para que siempre tengas al menos un par de piezas listas para usarse incluso en baños pequeños, considera colocar un cesto de mimbre en el tanque del inodoro, una de las mejores opciones de almacenamiento en baños pequeños y que es muy fácil de implementar.
Kit con aromatizantes y plantas. Para que este cuarto de tu casa siempre luzca impecable y se note el empeño que le pones al mantenimiento, puedes poner una cajita especial que aporte a la decoración encima del retrete. Incluye un aromatizante en forma de varitas y una planta que sea apta para este tipo de ambientes, considerando que debe ser resistente a la humedad y no necesitar tanta iluminación natural.
Velas aromáticas para baños pequeños. Aunque muchas personas no le ponen atención, la realidad es que los aromas son uno de los aspectos que más importantes cuando se trata de los baños, sobre todo si son pequeños y no tienen tanta ventilación. Así que para prevenir malos olores y que cada que entres huela delicioso, prueba poniendo algunas velas aromáticas justo encima del tanque del inodoro. Solamente considera que deben estar sobre una base firme y que hay que tenerlas vigilando cuando estén encendidas.