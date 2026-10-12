Qué poner sobre el tanque del inodoro: 4 ideas de almacenamiento práctico para baños pequeños

Mantener los baños de un hogar bien ordenados es fundamental porque el caos hace que las habitaciones se sientan más apretadas, sobre todo cuando se trata de espacios muy pequeños. Y antes de considerar añadir un mueble para optimizar el almacenamiento, conviene aprovechar todas las superficies olvidadas, como el tanque del inodoro que sirve muy bien para conseguir un ambiente impecable sin tanto esfuerzo.

¿Cómo ordenar un baño pequeño? Las mejores ideas para usar el tanque del WC