Famosa tiktoker de 22 años es hallada sin vida; las autoridades ya investigan su muerte

Las redes sociales se visten de luto una vez más. Se confirma la lamentable muerte de la influencer María Eduarda Alves dos Santos, mejor conocida en el mundo del internet como Duda Alves, “la niña que lo odia todo”. La tiktoker de 22 años fue hallada sin vida el pasado 13 de septiembre. Su lamentable deceso fue confirmado por su familia, quienes compartieron diversos tributos.

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¿De qué murió la influencer Duda Alves? Autoridades investigan la muerte de “la niña que lo odia todo”

Al momento de confirmar su lamentable deceso, la familia optó por no compartir la causa del fallecimiento. No obstante, la Policía del Distrito Federal confirmó para TMZ que se abrió una investigación por posible suicidio. Si bien las autoridades revelaron que no compartirían más detalles “para proteger la privacidad de la familia”, usuarios en redes sociales han comenzado a visibilizar las recientes críticas que había recibido la creadora de contenido tras someterse a una cirugía de reducción de busto.

De hecho, días antes de su sensible pérdida, la joven publicó un video en el que exponía haber recibido comentarios de “hombres repugnantes” que no dejaban de criticarla por su operación; además de hacer énfasis en que llevaba días “vomitando mucho y llorando del dolor”, a causa de la misma cirugía. Dicho esto, no queda más que esperar a que las autoridades correspondientes, o la familia de la joven, den a conocer más detalles al respecto.

Influencer Duda Alves| Crédito: TikTok (Duda Alves)

¿Quién era Duda Alves?

Duda Alves destacó en el mundo de las redes sociales por compartir contenido de su día a día, además de crear una serie de videos en donde mostraba las cosas que le disgustaban u odiaba de su rutina, bajo el personaje de “la niña que lo odia todo”. Esta sección se hizo rápidamente viral en TikTok, plataforma en la que sumaba más de 745 mil seguidores y casi 27 millones de likes.

Descanse en paz, Duda Alves.