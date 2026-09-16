La Granja VIP EN VIVO: Sigue MINUTO A MINUTO La Asamblea de hoy miércoles 16 de septiembre y descubre a TODOS los NOMINADOS
Este 16 de septiembre, se lleva a cabo la segunda Asamblea en La Granja VIP y viene fuerte. Así que, para que no pierdas detalle, sigue aquí el minuto a minuto.
Este miércoles 16 de septiembre de 2026, se llevará a cabo la segunda Asamblea de la Segunda Temporada de La Granja VIP. Aunque los Granjeros tienen poco tiempo conviviendo, las cosas ya están que arden y la estrategia ya está en juego. ¿Qué nos espera en el cara a cara hoy? Descúbrelo aquí en el minuto a minuto.
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