La Granja VIP EN VIVO: Sigue MINUTO A MINUTO La Asamblea de hoy miércoles 16 de septiembre y descubre a TODOS los NOMINADOS

Este miércoles 16 de septiembre de 2026, se llevará a cabo la segunda Asamblea de la Segunda Temporada de La Granja VIP. Aunque los Granjeros tienen poco tiempo conviviendo, las cosas ya están que arden y la estrategia ya está en juego. ¿Qué nos espera en el cara a cara hoy? Descúbrelo aquí en el minuto a minuto.

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