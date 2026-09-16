OFICIAL: Manelyk ganó el HUEVO DORADO hoy 16 de septiembre. ¿Cuál es el beneficio?

El miércoles los Granjeros se enfrentan para ver quién será el poseedor del Huevo de Oro. Este 16 de septiembre, los participantes se dividieron en dos equipos: equipo amarillo y equipo rosa. Luego de una emocionante competencia, ganó el amarillo, lo que le permitió a cada uno de sus integrantes jugar por el Huevo Dorado.

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¿Quién ganó el Huevo Dorado de La Granja VIP?

Recordemos que el equipo amarillo estaba conformado por Manelyk, Mono, Fernando Lozada, Carlos Trejo, María Karunna y Rafa Mercadante. Juntos derrotaron a los miembros del equipo rosa. Fue así como Manelyk con un impresionante tiempo récord, logró ganar el beneficio del Huevo Dorado.

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¿Qué es el Huevo Dorado y para qué sirve?

El Huevo Dorado es uno de los beneficios más deseados por los Granjeros. La semana pasada, Bebeshita ganó el juego y eso le permitió intercambiar lugar con Rafa Mercadante. Esto la convirtió en Granjera y a él en Peón. Las ventajas cambian semana a semana, por lo que hoy todo podría cambiar de forma inesperada en la competencia.

¿Cuál es el beneficio del Huevo Dorado este miércoles?

El beneficio del Huevo Dorado fue la posibilidad de nominación. Esto quiere decir que Manelyk pudo nominar a un Granjero para que se convirtiera en el quinto nominado de la noche. Ella votó por Kevyn "Bicolor" que entra por segunda ocasión a la placa de nominados.