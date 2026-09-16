Valentina Ferrer y J Balvin acaban de anunciar su separación

J Balvin y Valentina Ferrer terminaron su relación después de casi una década. La noticia fue confirmada la tarde de hoy 16 de septiembre desde la cuenta oficial de Instagram de la modelo.

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¿Qué se sabe sobre la separación de J Balvin y Valentina Ferrer?

Recientemente, la modelo argentina Valentina Ferrer confirmó desde su cuenta personal de Instagram el término de su relación sentimental con el cantante J Balvin. La noticia se dio a conocer este 16 de septiembre. Por medio de sus redes sociales, la modelo aclaró que la ruptura se decidió en los mejores términos, desde el amor y el respeto mutuo, y enfatizó que la prioridad absoluta de ambos seguirá siendo la coparentalidad y el bienestar de su hijo de cinco años, Río.

|Valentina Ferrer Instagram

¿Cuáles son las sospechas sobre J Balvin y Valentina Ferrer?

La separación de J Balvin y Valentina Ferrer llega tres días después de fuertes especulaciones y rumores de crisis que inundaron plataformas como TikTok e Instagram, detonados por la falta de fotos recientes de la pareja y la actividad digital de Ferrer interactuando con publicaciones sobre el desamor y el cierre de ciclos.

¿Cuál fue la relación que llevaron J Balvin y Valentina Ferrer?

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en enero de 2017 durante la grabación del videoclip "Sigo extrañándote", en el cual la modelo protagonizó el clip al interpretar el papel de su pareja. Después de un año de amistad, formalizaron su noviazgo, el cual se caracterizó por la discreción, para en junio de 2021 consolidar su familia con el nacimiento de su hijo Río. No obstante, es ahora que, tras varios días de fuertes rumores dentro de la conversación digital, la modelo confirma la separación definitiva, la cual, de acuerdo con la presentadora, se dio en buenos términos.