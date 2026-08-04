La frase del día, hoy 4 de agosto: “Hay cuatro tipos de personas en el mundo: los amantes, los ambiciosos, los observadores y los tontos. Éstos son los más felices”

Comenzamos un nuevo día por lo que se puede empezar de la mejor manera acompañado de frases que nos motiven a seguir. Una de las principales palabras para este martes 4 de agosto proviene del músico de jazz Louis Armstrong que dijo, “Tengo una regla simple para todos: si no me tratas bien, la culpa es tuya”.

Esta es una frase para reflexionar y poner énfasis en nuestro cuidado mental como así también el no tomar como personal las actitudes de los demás. A esto podemos sumar otras frases para poder tener la mejor energía.

¿Cuáles son las frases para este día?

Las mejores frases para acompañar este día son:

Filosófico: “Hay cuatro tipos de personas en el mundo: los amantes, los ambiciosos, los observadores y los tontos. Éstos son los más felices.”

Crecimiento Personal: “Riega tus plantas... y tus sueños. La paciencia será el abono de tu crecimiento.”

Espiritual: “Que Dios ilumine este hermoso amanecer, poniendo en marcha tus buenas ideas con la bendición de tu ingenio.”

Si aplicas este método sencillo para reducir el estrés, te podrías sentir mejor.|(ESPECIAL/CANVA)

Cuáles son las efemérides de este martes 4 de agosto de 2026

Nacimiento de Louis Armstrong (1901): La frase elegida por medios como Radio Mitre rinde homenaje al natalicio de este ícono en Nueva Orleans. Invita a establecer límites claros con asertividad y sin hostilidad.

Santoral Católico: Hoy se celebra la fiesta de San Juan María Vianney (el Santo Cura de Ars), patrono de los sacerdotes católicos.

Ten en cuenta que las frases motivacionales actúan como una especia de estímulos psicológicos que pueden contribuir al estado de ánimo, enfocar la atención y alterar la química cerebral.

Por otro lado, tienes que tener en cuenta que las frases motivacionales deben tener un límite debido a que la inspiración sin acción genera frustración. Es por esto que no solo se debe consumir frases para sentir el alivio temporal, sino que se debe usar esas palabras como un impulso, pero no a largo plazo.

