Esta es la razón por la que las memorias USB han quedado obsoletas y fueron reemplazadas

Sin dudas, durante mucho tiempo las memorias USB fueron grandes herramientas que facilitaba el almacenamiento de datos. Las mismas tienen un tamaño compacto, de fácil uso y una gran capacidad.

Con el paso del tiempo su importancia fue disminuyendo por el avance de la tecnología. Las mismas fueron quedando de lado por los estándares de conectividad, la aparición de nuevos dispositivos y el auge de la computación en la nube.

¿Por qué las memorias USB quedaron obsoletas?

Primero tenemos que mencionar que las memorias USB deben ser insertadas en un puerto compatible que por lo general viene en el costado de los dispositivos. Hay algunos sectores aún lo utilizan para compartir documentos, presentaciones o software en lugares sin acceso a servicios en la nube.

Las memorias USB quedaron obsoletas debido a que la mayoría de las computadoras y tabletas actuales ya no incluyen el clásico puerto USB‑A, por ende, es difícil el uso de unidades antiguas y obliga a recurrir a adaptadores. Este cambio de estándar dejó fuera de juego a gran parte del parque de pendrives tradicionales.

Otro de los motivos es que la expansión de los SSD externos superan ampliamente a las memorias USB tanto en velocidad como en capacidad. Mientras que los pendrives alcanzaban habitualmente hasta 128 GB, los nuevos SSD ofrecen desde 500 GB hasta varios terabytes.

Antes de comprar una memoria USB, es importante tener en cuenta varios puntos de calidad|Canva

Ante esto es que los dispositivos que han ocupado el lugar de las memorias USB son SSD externos conectados mediante USB‑C o Thunderbolt. Estos elementos tienen una mayor velocidad de transferencias que son muy prácticas por lo que se convierten en la elección predilecta.

También tenemos que tener en cuenta que los discos duros externos (HDD) siguen vigentes para quienes priorizan capacidad sobre velocidad. Puedes encontrar una gran variedad de modelos en cuanto a los terabytes. Los precios accesibles mantienen su atractivo para el almacenamiento prolongado y las copias periódicas.