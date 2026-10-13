4 formas de usar el gloss para dar volumen a los labios al instante

A través del maquillaje se pueden lograr muchos objetivos en cuento a nuestra imagen. Los cosméticos y las técnicas para usarlos se posicionan entre las herramientas más destacadas del mundo de la moda.

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Disimular imperfecciones, resaltar rasgos y poner de relieve estilo y personalidad, son solo algunos de los beneficios del maquillaje. Además, con simples trazos se pueden lograr grandes efectos, motivo por el cual muchos lo eligen para su día a día.

¿Qué es el gloss?

Entre los productos más populares dentro del mundo del maquillaje se encuentra el gloss, o brillo labial, un producto cosmético de textura líquida o gelificada que ha sido diseñado para aportar brillo intenso, hidratación y un efecto mojado a los labios. Los expertos señalan que, a diferencia de las barras de labios tradicionales o mates, este producto refleja la luz de manera uniforme, lo que ayuda a potenciar la forma natural de la boca.

El gloss se puede encontrar en versiones transparentes, con color, con destellos o con fórmulas voluminizadoras que estimulan suavemente los labios. De todos modos, resulta sumamente importante saber aplicarlo y elegir el adecuado para nuestra boca.

¿Cómo usar gloss?

Para aplicar el gloss, muchas reseñas coinciden en que se puede usar solo para lograr un acabado fresco y natural en el día a día, o combinarlo sobre un labial o un delineador neutro para añadir dimensión, jugosidad y un toque de luz extra al maquillaje. Al respecto, hoy te daremos a conocer las 4 mejores formas de usar el gloss para dar volumen a los labios al instante:

La técnica del "Punto de Luz"

Consiste en aplicar el gloss únicamente en el centro de los labios (tanto en el superior como en el inferior) en lugar de cubrir toda la boca.

Cómo hacerlo: Aplica tu labial habitual o un tono natural de base. Luego, deposita una pequeña cantidad de brillo translúcido o con un toque de destello justo en el centro de ambos labios y difumínalo suavemente hacia los lados con ligeros toques con el dedo. La luz se concentrará en el punto más prominente, creando una sensación de mayor relieve y volumen de forma inmediata.

Delineado en degradé + Gloss superpuesto

La combinación de un delineador un tono más oscuro que tu color natural con un gloss jugoso genera un contraste de sombras que amplia visualmente la boca.

Cómo hacerlo: Perfila tus labios siguiendo su contorno y acentúa ligeramente las esquinas exteriores. Con el dedo o un pincel, difumina la línea hacia el interior del labio para evitar cortes marcados. Finalmente, cubre toda la superficie con tu gloss. El contraste entre los bordes sombreados y el centro brillante aporta una profundidad única que hace que los labios luzcan sustancialmente más carnosos.

Overlining sutil en el Arco de Cupido

El overlining consiste en trazar el contorno justo por fuera de la línea natural, pero cuando se combina con el brillo de un gloss, el truco cobra vida de forma natural.

Cómo hacerlo: Usa un lápiz labial tono nude para sobrepasar levemente el borde (un milímetro es suficiente) solo en el Arco de Cupido y en la parte central del labio inferior (mantén los laterales en su línea original para no distorsionar la forma). Después, aplica una capa generosa de gloss transparente sobre todo el labio. El reflejo del brillo disimulará el trazo del lápiz, integrando la corrección para un acabado voluminoso y realista.

Iluminador previo en el Arco de Cupido + Gloss