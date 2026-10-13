Uñas de Halloween: 5 diseños elegantes para quienes prefieren algo discreto

Las uñas de Halloween pueden ser elegantes y discretas con diseños que incorporan pequeños detalles de calabazas, lunas, estrellas, telarañas o siluetas negras sobre bases nude y translúcidas. La tendencia apuesta por una paleta sobria, líneas finas y pequeños contrastes que evocan la celebración.

"¡Tiene que pagar lo que él hizo!”, Aída Cuevas revela si podría perdonar a su hermano Carlos

Los tonos borgoña, negro, chocolate, gris humo y naranja quemado son algunas de las alternativas para adaptar la manicura a la temporada. También funcionan los esmaltes lechosos, los acabados cromados suaves y las bases transparentes, especialmente para quienes prefieren llevar uñas cortas.

¿Cuáles son los 5 diseños de uñas elegantes para Halloween?

Uñas nude con pequeñas estrellas negras: una base beige o rosa translúcido sirve como fondo para dibujar pequeñas estrellas negras en una o dos uñas. El resultado es minimalista y puede llevarse tanto con uñas cortas como con una forma almendrada. Manicura francesa en negro: la francesa tradicional se transforma al sustituir la punta blanca por una línea negra fina. Para un toque temático, se puede añadir una pequeña telaraña en una sola uña, manteniendo el resto del diseño limpio. Uñas borgoña con acabado brillante: el borgoña es una opción clásica para el otoño y puede relacionarse con Halloween sin necesidad de incorporar dibujos. Una capa de brillo intensifica el color y aporta una apariencia sofisticada. También se puede combinar con una uña en tono nude para crear contraste. Uñas transparentes con pequeñas telarañas: sobre una base transparente o lechosa, unas líneas negras muy finas permiten recrear una telaraña delicada. Para evitar un resultado recargado, lo ideal es reservar el dibujo para una sola uña y mantener las demás con un acabado natural. Uñas chocolate con detalles dorados: el marrón chocolate combina con el espíritu otoñal y ofrece una alternativa al negro. Un pequeño punto dorado, una estrella o una línea metálica aporta luminosidad sin quitarle protagonismo al tono principal.

¿Cómo conseguir una manicura de Halloween discreta y sofisticada?

La clave está en equilibrar los colores y limitar la decoración. La manicurista estadounidense Betina Goldstein, reconocida por sus diseños minimalistas y su trabajo editorial, es una referencia para quienes buscan manicuras artísticas con detalles delicados y superficies limpias.

Para recrear estos estilos en casa, conviene seguir algunas recomendaciones:



Preparar las uñas: limar los bordes y aplicar una base protectora antes del esmalte.

limar los bordes y aplicar una base protectora antes del esmalte. Elegir una paleta reducida: combinar dos o tres colores ayuda a mantener la armonía.

combinar dos o tres colores ayuda a mantener la armonía. Utilizar pinceles finos: permiten dibujar estrellas, telarañas y líneas con mayor precisión.

permiten dibujar estrellas, telarañas y líneas con mayor precisión. Sellar el diseño: una capa de brillo prolonga el acabado y aporta uniformidad.

una capa de brillo prolonga el acabado y aporta uniformidad. Hidratar las cutículas: el aceite para cutículas y la crema de manos ayudan a mantener la piel flexible.

La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda evitar arrancar el esmalte y las prácticas que puedan dañar la superficie de las uñas. Con una buena preparación y pequeños detalles temáticos, es posible lucir una manicura de Halloween elegante sin recurrir a diseños extravagantes.