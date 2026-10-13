El evento astrológico más temido del año está por desplegar su última fase. Entre el 24 de octubre y el 13 de noviembre de 2026, Mercurio retrógrado se asentará sobre el signo de Escorpio, marcando un periodo de intensas revisiones emocionales, retrasos tecnológicos y verdades que salen a la luz.

Al tratarse de un tránsito en un signo de agua tan profundo, la lógica habitual se verá nublada por la sensibilidad y los asuntos del pasado. Aunque el cosmos obligará a todo el zodíaco a hacer una pausa, cuatro signos en particular sentirán el impacto de forma mucho más drástica. Si perteneces al grupo de los signos fijos, prepárate para ajustar tus planes.

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Los signos más afectados por Mercurio Retrógrado 2026

Escorpio

Al ocurrir el fenómeno directamente en tu signo, serás el protagonista indiscutible de este tránsito. Sentirás una necesidad muy fuerte de introspección, pero también podrías experimentar crisis de identidad o malentendidos severos si intentas imponer tu voluntad. Es momento de sanar heridas viejas, no de abrir nuevas disputas.

Tauro

Escorpio es tu signo opuesto complementario, lo que significa que Mercurio retrógrado afectará directamente tu zona de las parejas y vínculos sociales.

Exsocios o antiguos amores del pasado podrían reaparecer. Evita firmar contratos importantes o tomar decisiones definitivas en tus relaciones hasta que el planeta retome su marcha directa.

Estos serán los signos más afectados por Mercurio Retrógrado en noviembre 2026|Pexels: Pavel Danilyuk

Leo

Para los leones del zodíaco, la retrogradación afectará el terreno familiar y de la vivienda. Pueden surgir desperfectos inesperados en el hogar, discusiones con seres queridos por temas mal entendidos o la necesidad de resolver trámites de propiedades que habías estado postergando.

Acuario

La energía de Escorpio tensionará tu área del éxito, el trabajo y la reputación. Cuidado con los correos electrónicos mal redactados, retrasos en proyectos clave o malentendidos con jefes o superiores. Revisa dos veces cualquier cosa antes de realizar alguna entrega importante.

Estos serán los signos más afectados por Mercurio Retrógrado en noviembre 2026|Ludmila Nilava

La astrología recuerda que Mercurio retrógrado no es una maldición, sino una oportunidad de revisión consciente. Durante este periodo puedes verificar tus comunicaciones, tener cuidado con la tecnología y no forzar cierres drásticos.

