4 Plantillas de los Saja Boys de papercraft para armar e imprimir con niños y niñas fans de Kpop Demon Hunters

No cabe duda de que hoy en día uno de los fenómenos más impactantes a nivel global es Kpop Demon Hunters; no solo en el cine sino en el mercado ya que actualmente los fans de las Guerreras Huntrix y los Saja Boys buscan tener la mayor cantidad de productos y figuras de sus personajes favoritos. Es por eso que a continuación te presentamos 4 plantillas de papercraft ideales para que los niños y niñas impriman, recorten y armen.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas de los Saja Boys de papercraft para armar e imprimir gratis

Estas plantillas tienen como protagonistas a los idols de la icónica banda de kpop de la película; “Los Saja Boys”, mismos que interpretan el tema “Soda Pop”. Los niños deberán recortar las plantillas (con cuidado y supervisión de un adulto) y pegar cada una de las esquinas para formar las figuras, esto incluso favorecerá a su concentración y memoria.

Saja Boys: Plantilla de Jinu Saja de papercraft para armar e imprimir gratis del personaje de Kpop Demon Hunters

Esta plantilla es ideal para los niños y niñas que aman la versión transformada de Jinu ya que en esta figura el personaje luce con su icónico sombrero y traje en color negro con morado así como las grecas moradas en su rostro. Es una plantilla ideal para armar este halloween y hacerlo en compañía de los padres o amigos.

Saja Boys: Plantilla de Baby Saja de papercraft para armar e imprimir gratis del personaje de Kpop Demon Hunters

Esta plantilla es perfecta para los fans de “Baby Saja”. La figura cuenta con el color de pelo aqua carcaterístico del personaje así como su sombrero negro y las grecas moradas en su rostro. Los niños deberán recortar seis bloques y pegar las esquinas de cada uno de estos para armar las figuras.

Saja Boys: Plantilla de Mistery Saja de papercraft para armar e imprimir gratis del personaje de Kpop Demon Hunters

Esta plantilla, a diferencia de las otras, cuenta con la versión no transformada de uno de los Saja Boys, de “Mistery”. Por esta razón en esta figura destacan los colores pastel como el lila y amarillo, tonos que carcaterizan a uno de los personajes favoritos de los fans de Kpop Demon Hunters.

Saja Boys: Plantilla de Romance Saja de papercraft para armar e imprimir gratis del personaje de Kpop Demon Hunters

Esta plantilla, al igual que la anterior, es una versión no transformada del personaje de Romance por lo que los colores que destacan son tonos pastel como el rosa, azul y el amarillo. Los niños deberán recortar seis bloques, unir las esquinas y añadir la cabellera rosa del idol de kpop.