Los cortes bob con flequillo cortina tienen 2 características: una longitud corta o media y mechones frontales que se separan desde el centro. Es por ello que traemos para ti estas 4 ideas para darle equilibrio al rostro y rejuvenecer al instante. Aunque también puedes optar por estas opciones con volumen para darle cuerpo y movimiento natural al cabello desde la raíz.

De acuerdo con un artículo de Vogue, este tipo de flequillo puede adaptarse a diferentes formas faciales porque ajusta la longitud, la apertura y el punto donde termina cada lado. La clave está en elegir el largo adecuado. Mientras que estos 6 cortes para cabello rizado corto dominan las tendencias este verano 2026.

4 ideas de cortes bob con flequillo cortina para darle equilibrio al rostro y rejuvenecer al instante|IA

Los flequillos cortina pueden suavizar una mandíbula marcada, aportar dimensión a un rostro redondo y ayudar a equilibrar las proporciones en caras ovaladas o con forma de corazón.

Los 4 cortes bob con flequillo cortina

1. Bob francés con flequillo: Este corte suele terminar a la altura de la mandíbula o ligeramente por encima y puede incorporar un flequillo dividido en el centro. Esta combinación funciona bien cuando se busca aportar amplitud visual a la zona inferior de un rostro con forma de corazón, cuya barbilla suele ser más estrecha que la parte superior.

2. Bob recto: El corte mantiene un perímetro definido y puede combinarse con un flequillo cortina para introducir movimiento alrededor de la cara. La estructura del bob ayuda a que el cabello luzca más denso, mientras los mechones frontales suavizan el contorno y destacan las facciones.

3. Bon A-line: Se caracteriza por una diferencia de longitud entre la zona posterior y los mechones delanteros: la parte frontal queda más larga, mientras la nuca conserva una longitud menor.

4. Bob texturizado: Incorpora capas o diferentes longitudes para evitar que el cabello quede como una masa uniforme. Esta opción funciona en diferentes texturas y formas faciales, siempre que el estilista determine dónde retirar peso y dónde conservar longitud.