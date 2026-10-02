Cómo aprovechar correctamente los dos agujeros de los broches

Los broches de ropa son objetos cotidianos que utilizamos para sujetar las prendas al tender, pero algunos detalles de su diseño pueden pasar desapercibidos. Entre ellos se encuentran los dos pequeños agujeros ubicados en los extremos, cuya presencia tiene una utilidad concreta.

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Aunque muchas personas nunca se han preguntado para qué sirven, estos orificios pueden aprovecharse de distintas maneras dentro del hogar. A continuación, te contamos cuál es su función y cómo utilizarlos correctamente para sacarles mayor provecho.

¿Para qué sirven los agujeros de los broches y cómo usarlos?

Los broches de ropa tienen pequeños detalles en su diseño que pueden pasar desapercibidos, como las dos aberturas ubicadas entre sus mitades. Aunque su función puede variar según el modelo, su forma permite acomodar mejor la cuerda del tendedero y la tela que se quiere sujetar.

El agujero más pequeño, ubicado cerca del resorte, puede ayudar a mantener la cuerda en una posición estable cuando se coloca el broche. La abertura más grande, en cambio, ofrece espacio para acomodar parte de la tela y distribuir mejor la presión sobre la prenda.

Para utilizarlos correctamente, también es importante prestar atención al lugar donde se coloca el broche. En camisetas, blusas y prendas delicadas, lo recomendable es elegir costuras, dobladillos o zonas poco visibles para evitar marcas.

No todos los broches tienen exactamente el mismo diseño, por lo que no existe una única forma de aprovechar sus aberturas. Lo importante es comprobar que la prenda quede firme, sin ejercer una presión excesiva sobre el tejido.

¿Qué otra función darle a los broches de la ropa?

Además de sujetar prendas en el tendedero, los broches de ropa pueden tener otros usos prácticos dentro del hogar. Por ejemplo, pueden servir para cerrar bolsas abiertas de alimentos, mantener organizados cables o sujetar pequeñas notas y fotografías como elementos decorativos.

También pueden utilizarse como organizadores improvisados. Al colocarlos sobre una cuerda, varilla o superficie adecuada, permiten colgar accesorios livianos, papeles, dibujos o pequeños objetos que se quieran mantener a la vista. Su tamaño reducido facilita guardarlos y tenerlos disponibles cuando sea necesario.