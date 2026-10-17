Cómo hacer flores de cempasúchil a crochet: tutorial fácil ideal para principiantes

El tejido a crochet es una de las técnicas más utilizadas por muchas personas, y es que se caracteriza por utilizar solamente una aguja en la que se van uniendo puntos;y que tiene como propósito crear todo tipo de figuras, desde prendas para el invierno, mantas, muñecos amigurumis, llaveros y todo tipo de figuras. En este caso, para anticiparnos a la llegada del Día de Muertos, que mejorque tejer a crochet unas flores de cempasúchil para que puedas colocar en tu casa.

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Entre las características que debemos mencionar del tejido a crochet es que se basa principalmente en una técnica de tejido manual que emplea tan solo una aguja con gancho para entrelazar hilos, lanas, o cordones y formar todo tipo de figuras, desde muñecos, llaveros, prendas, entre otros. Y si estás pensando en decorar tu hogar ante la llegada del Día de Muertos, que mejor que hacerlo con unas bellas flores de cempasúchil.

Hay veces que no tenemos el tiempo o el presupuesto para decorar nuestro hogar y como el Día de Muertos no se lo quiere perder nadie, te vamos a compartir unas manualidades que consiste en tejer a crochet unas flores de cempasúchil para que puedas hacer en casa y tenerla lista para colocar en el altar o en cualquier sector de la casa. A continuación, te dejaremos lo que necesitas.

Herramientas para las flores de cempasúchil

Gancho de 3 mm para un material delgado

Estambre e hilo del color de la flor de cempasúchil

Palitos de madera

Tijera para cortar

Cómo hacer las flores de cempasúchil tejidas a crochet