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Cómo hacer flores de cempasúchil a crochet: tutorial fácil ideal para principiantes

Es ideal para que puedas decorar el altar para el Día de Muertos

Cómo hacer flores de cempasúchil a crochet: tutorial fácil ideal para principiantes
|Canva/Pinterest

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

El tejido a crochet es una de las técnicas más utilizadas por muchas personas, y es que se caracteriza por utilizar solamente una aguja en la que se van uniendo puntos;y que tiene como propósito crear todo tipo de figuras, desde prendas para el invierno, mantas, muñecos amigurumis, llaveros y todo tipo de figuras. En este caso, para anticiparnos a la llegada del Día de Muertos, que mejorque tejer a crochet unas flores de cempasúchil para que puedas colocar en tu casa.

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Entre las características que debemos mencionar del tejido a crochet es que se basa principalmente en una técnica de tejido manual que emplea tan solo una aguja con gancho para entrelazar hilos, lanas, o cordones y formar todo tipo de figuras, desde muñecos, llaveros, prendas, entre otros. Y si estás pensando en decorar tu hogar ante la llegada del Día de Muertos, que mejor que hacerlo con unas bellas flores de cempasúchil.

Hay veces que no tenemos el tiempo o el presupuesto para decorar nuestro hogar y como el Día de Muertos no se lo quiere perder nadie, te vamos a compartir unas manualidades que consiste en tejer a crochet unas flores de cempasúchil para que puedas hacer en casa y tenerla lista para colocar en el altar o en cualquier sector de la casa. A continuación, te dejaremos lo que necesitas.

Herramientas para las flores de cempasúchil

  • Gancho de 3 mm para un material delgado
  • Estambre e hilo del color de la flor de cempasúchil
  • Palitos de madera
  • Tijera para cortar

Cómo hacer las flores de cempasúchil tejidas a crochet

  1. Comenzar con un nudo de inicio y 33 cadenas y en la cuarta, tejer tres puntos altos en cada espacio hasta el final
  2. Cambiar el color, girar el tejido, subir dos cadenas y realizar una serie de punto alto y un aumento
  3. Subir cuatro cadenas, gira y realiza puntos con dos lazadas incompletas en cada espacio y cerrar los puntos justos, subir cuatro cadenas
  4. Enrollar la pieza tejida en forma de caracol para darle forma de flor
  5. Cubrir un palito de madera para el tallo
  6. Pegar la flor al tallo y te quedará lista

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