Cómo hacer flores de cempasúchil a crochet: tutorial fácil ideal para principiantes
Es ideal para que puedas decorar el altar para el Día de Muertos
El tejido a crochet es una de las técnicas más utilizadas por muchas personas, y es que se caracteriza por utilizar solamente una aguja en la que se van uniendo puntos;y que tiene como propósito crear todo tipo de figuras, desde prendas para el invierno, mantas, muñecos amigurumis, llaveros y todo tipo de figuras. En este caso, para anticiparnos a la llegada del Día de Muertos, que mejorque tejer a crochet unas flores de cempasúchil para que puedas colocar en tu casa.
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Entre las características que debemos mencionar del tejido a crochet es que se basa principalmente en una técnica de tejido manual que emplea tan solo una aguja con gancho para entrelazar hilos, lanas, o cordones y formar todo tipo de figuras, desde muñecos, llaveros, prendas, entre otros. Y si estás pensando en decorar tu hogar ante la llegada del Día de Muertos, que mejor que hacerlo con unas bellas flores de cempasúchil.
Hay veces que no tenemos el tiempo o el presupuesto para decorar nuestro hogar y como el Día de Muertos no se lo quiere perder nadie, te vamos a compartir unas manualidades que consiste en tejer a crochet unas flores de cempasúchil para que puedas hacer en casa y tenerla lista para colocar en el altar o en cualquier sector de la casa. A continuación, te dejaremos lo que necesitas.
Herramientas para las flores de cempasúchil
- Gancho de 3 mm para un material delgado
- Estambre e hilo del color de la flor de cempasúchil
- Palitos de madera
- Tijera para cortar
Cómo hacer las flores de cempasúchil tejidas a crochet
- Comenzar con un nudo de inicio y 33 cadenas y en la cuarta, tejer tres puntos altos en cada espacio hasta el final
- Cambiar el color, girar el tejido, subir dos cadenas y realizar una serie de punto alto y un aumento
- Subir cuatro cadenas, gira y realiza puntos con dos lazadas incompletas en cada espacio y cerrar los puntos justos, subir cuatro cadenas
- Enrollar la pieza tejida en forma de caracol para darle forma de flor
- Cubrir un palito de madera para el tallo
- Pegar la flor al tallo y te quedará lista