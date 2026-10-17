Navidad; recicla los calcetines para crear tiernos gnomos

Falta poco tiempo para que llegue Navidad por lo que luego de la decoración de Halloween y Día de Muertos, comienzan los de esta época mágica. Para que gastes poco dinero es que te vamos a contar cómo transformar tus calcetines en gnomos.

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Esta es una idea muy divertida sin tener que gastar dinero y reciclando esos calcetines sin par que seguro tienes entre tu ropa. Seguramente tienes algunos calcetines que perdieron a su compañero por lo que puedes darles una nueva oportunidad.

¿Cómo transformar los calcetines en gnomos?

Para poder llevar a cabo esta idea necesitas de algunos calcetines que ya no uses, un poco de relleno, fieltro o tela para la barba, y una cuenta de madera o bolita para simular la simpática nariz del gnomo.

Si bien puede parecer que es una idea fácil de llevar a cabo debes saber combinar los colores y texturas de los calcetines. Puedes tener en cuenta que utilizar un calcetín estampado o texturizado para el característico gorro puntiagudo le otorga una personalidad única a cada muñeco.

Esto no es todo ya que es una buena idea para pasar tiempo con la familia y también encontrar una salida monetaria. Estas son épocas de ferias artesanales y los regalos detallistas siempre en auge, los gnomos de calcetín se han posicionado como un producto estrella que vuela de los estantes en cuestión de horas.

Los pasos son tener un calcetín limpio y rellenarlo con arroz u otro elemento que permita tener un cuerpo redondito y firme. También puedes usar vellón o guata. Luego cierra el cuerpo con una banda elástica o un hilo.

Este gnomo es hermoso.|Pinterest

Acomoda el relleno con las manos para que el gnomo quede con una base ancha y pueda mantenerse parado. Para la nariz deberás colocar una bolita de madera, un pompón o una bolita de tela.

En cuanto a la barba deberás cortar un trozo de tela de peluche, lana blanca o gris, dándole forma triangular. Pégalo debajo de la nariz para formar la barba. Para el gorro tienes que cortar un triángulo de fieltro o tela para hacer un cono y pegarlo.

Por último, tienes que decorar el gnomo con botones, cintas, pompones o detalles que desees para que quede hermoso.