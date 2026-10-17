Cómo hacer papel picado con diseños de calaveras: guía para principiantes

Se acerca una fecha muy importante para la cultura de nuestro país y estamos hablando del Día de Muertos, que se celebra el próximo 1 de noviembre y es al día siguiente de Halloween. Es por eso, que muchas familias ya han comenzado a pensar en la decoración y hay ciertos elementos decorativos que no pueden faltar, como lo es el altar, las guirnaldas, las flores de cempasúchil, y hasta el papel picado. En este caso, te compartiremos cómo hacerlos en forma de calavera y en simples pasos.

No hay dudas que una de las fechas más esperadas por muchos es la llegada del Día de Muertos, teniendo en cuenta que se celebra la llegada de los seres queridos que ya no están en el plano físico y regresan a visitarnos, por lo que será momento de crear un altar con sus fotografías, panes de muertos, flores de cempasúchiles, y las guirnaldas con formas de calaveras o catrinas.

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Si ya tienes armado más o menos el altar para el próximo Día de Muertos, lo que no te puede faltar en esta fecha tan importante es el papel picado o guirnalda hecha de calavera y que le aportará un estilo diferente y que además son muy fáciles de hacer. A continuación, te compartiremos el paso a paso con los materiales que necesitas y demás.

Materiales para el papel picado de calaveras

Hojas de papel de colores o papel china

Lápiz

Tijeras

Perforadora

Cómo hacer papel picado con diseños de calaveras