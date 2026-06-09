Cómo hacer las ‘sunset gradient nails’ desde casa

Las ‘sunset gradient nails’, como su nombre lo indica, se destacan por usar un degradado de varios colores, simulando las tonalidades del atardecer, una gran alternativa para quienes están hartas de usar tonalidades nude o completamente lisas.

Aunque puedes solicitar el diseño en un salón de belleza, es posible hacer el estilo desde casa; por esa razón te vamos a explicar cómo crear el estilo usando unos sencillos pasos.

¿Cómo hacer las ‘sunset gradient nails’?

Para que puedas hacer el diseño de ‘sunset gradient nails’ desde casa, es importante que cuentes con todos los materiales necesarios para tener un buen degradado. Consigue lo siguiente:

Base coat.

Esmalte blanco, rosa fucsia, naranja y amarillo.

Esponja de maquillaje de látex; suelen ser triangulares.

Látex líquido o cinta adhesiva.

Top coat

Al tener todos los pasos anteriores, ya puedes hacer los siguientes pasos para crear el estilo en unas sencillas instrucciones:

Aplica una base de base coat y secamos. Coloca una capa de blanco. Agrega alrededor de la uña el látex líquido o la cinta proyectora, con la finalidad de prevenir que la piel se pueda ensuciar. En la esponja vamos a trazar líneas horizontales; la primera será con el rosa, después con el naranja y al último el amarillo. Pon un par de capas para que se mezclen las tonalidades. Presiona suavemente la esponja sobre la uña haciendo suaves toques repetidos; muévela ligeramente hacia arriba y abajo para hacer el degradado de tonos. Dejamos secar. Repetimos el mismo paso anterior; esto nos ayudará a intensificar el tono. Retira el látex o la cinta adhesiva que se colocó. Al secarse el esmalte, agregamos una capa de top coat. Dejamos secar.

¿Cómo aplicar látex líquido alrededor de las uñas?

Es un accesorio que todos debemos tener en casa, en especial si constantemente te pintas tus uñas. Su aplicación es muy sencilla, solamente hay que aplicar 2 a 3 capas del producto, ocupando la brocha que tiene incluida; hay que esperar a que se seque o se vuelva transparente, así podrás pintar tu manicura sin temor a manchas desagradables.

Consigue el tuyo para que puedas usarlo en el diseño de ‘sunset gradient nails’, un estilo que se destaca por aportar calidez a tus uñas, y por ser una gran opción para llevar una manicura original.