Cómo hacer uñas cat eye en casa

Las uñas cat eye u ojo de gato se han popularizado entre las mujeres, ya que es un efecto que genera destellos tridimensionales en la manicura, además de dar un efecto de profundidad. Logrando adaptarla a cualquier tonalidad y longitud de tu uña.

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A simple vista puede parecer algo muy complicado de lograr, pero no es así; para que las puedas lucir en tus manos, te detallaremos cómo hacerlo desde casa siguiendo unos pasos fáciles.

¿Qué se necesita para hacer un ojo de gato en las uñas?

Para poder hablar a detalle sobre cómo hacer las uñas cat eye desde casa, es necesario que sepas todos los materiales que debes conseguir para que tengas un mejor resultado y adherencia:

Buffer y lima de uñas.

Alcohol.

Empujador de uñas.

Deshidratador.

Base coat y top coat.

Esmalte negro.

Esmalte cat eye.

Imán para uñas

Lámpara UV/LED

Al tener todo el material anterior, podemos hablar a detalle del proceso que debes hacer; recuerda aplicar capas delgadas y tener paciencia para obtener un mejor resultado:

Empuja suavemente la cutícula y, con la buffer, lima la superficie hasta retirar el brillo. Limpia el polvo que se haya generado con un poco de alcohol. Agrega una capa de deshidratador, deja que se seque completamente al aire libre. Añade una capa de base coat y curamos con la lámpara. Agrega una capa de esmalte negro en todas las uñas y curamos nuevamente. Aplica la capa del ojo de gato en una sola uña y acerca el imán a 5 milímetros sin tocar el esmalte; al tener el efecto deseado, secamos la uña con la lámpara. Repite el paso en cada uña. Finalmente, aplicamos una capa de top coat a todas y secamos con la lámpara.

¿Cuánto tiempo se cura el ojo de gato con las uñas?

Desde que aplicas la capa de top coat, es importante que curemos los esmaltes por 60 segundos, con la finalidad de que se puedan secar correctamente. Evita sacar la mano a mitad del secado en la lámpara, ya que esto puede generar que en las capas internas se quede líquido.

Igualmente, procura usar capas delgadas de esmalte, ya que usar unas muy gruesas puede generar que no tenga un buen secado en la lámpara; realiza cada paso para que puedas lucir tus uñas cat eye desde casa.