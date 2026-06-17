Cómo hacerte uñas ámbar en casa y con unos sencillos pasos

Las uñas ámbar son un diseño que se destaca por simular la apariencia del cotizado mineral, empleando destellos y transparencias anaranjadas. Aunque suele ser una decoración que se hace en los salones de belleza, es posible recrear el estilo en casa siguiendo unos sencillos pasos.

Para que lo puedas probar, te detallaremos cómo puedes hacerte el estilo; lograrás lucir una manicura de impacto para la semana. Toma nota de todos los detalles que debes cumplir.

¿Cómo hacer las uñas ámbar?

Para poder crear las uñas ámbar desde tu casa, es necesario que cuentes con los siguientes materiales, los cuales te ayudarán a obtener un mejor acabado:

Base coat.

Lima suave, buffer, empujador de uñas, algodón y acetona.

Deshidratador.

Esmalte cat eye plateado, traslúcido anaranjado, marrón y negro.

Top Coat.

Pincel liner.

Lámpara UV/LED.

Al tener todos los materiales necesarios, podemos hablar a detalle de los sencillos pasos que debes cumplir para su aplicación. Por lo que debes hacer lo siguiente:

Lima la superficie con un buffer hasta eliminar el brillo; con la lima suave, dale forma a tus uñas, empuja suavemente la cutícula. Limpia la zona con acetona. Aplica una capa de deshidratador. Aplica base coat y deja secar en la lámpara por 60 segundos. Aplica una base de gel translúcido anaranjado; secamos por el mismo tiempo. Aplica cat eye, dale el destello que quieras y secamos; añade otra capa de translúcido. En las orillas agrega esmalte marrón con ayuda de tu pincel delgado; secamos en lámpara. Encima, añade un poco de negro para intensificar, seca de nuevo. Por último, protege tu trabajo con una capa de top coat para curar una última vez.

¿Cómo darle un aspecto más llamativo?

Hay quienes recomiendan que, para darle un aspecto más llamativo a las uñas ámbar, es incorporar hojas de oro entre las capas, pequeñas porciones que se encargarán de generar un look más lujoso, pero es algo opcional, ya que con el cat eye lo harás atractivo.

No esperes más, recrea los pasos sencillos que te compartimos, con los que lograrás obtener la manicura y decoración que tanto quieres desde casa. Recuerda usar capas delgadas y tomarlo con calma para tener un mejor resultado en tus manos.