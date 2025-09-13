Influencer francesa se rinde ante el sabor del queso panela | VIDEO

Recientemente en redes sociales, se hizo viral una tiktoker francesa llamada Aurore Bayoud, por su reacción ante una delicia gastronómica que es parte fundamental de nuestra gastronomía. Y es que, la joven habría probado por primera vez el queso panela.

De acuerdo a lo que comentó la joven francesa, el queso panela se convirtió en uno de sus favoritos por su sabor y se mostró muy sorprendida de que algunos mexicanos no les guste este tipo de alimento, afirmando que no lo valoran de la forma en que se merece.

Soy francesa, vivo en México y hay algo que les quería enseñar porque siento que ustedes los mexicanos no lo valoran lo suficiente. Ese queso panela, hasta mi gato se lo quiere comer. Esa cosa lo descubrí hace muy poco. Se puede asar… Ay, ¡qué rica! Lo pones en un pan Bimbo con tomate. Yo le echo un huevito porque sky is the limit. Y lista. Oh. No mamen, mexicanos, valoren su queso panela. Una maravilla

¿Cómo probó el queso panela la influencer francesa?

También mostró cómo se puede hacer asado y cómo se puede disfrutar de una manera muy sencilla como lo es una torta sencilla con pan y huevo. Su reacción provocó un sinfín de comentarios en las redes sociales, en donde se puede leer:

“Pero sí lo valoramos!, así asadito en una torta muaaa, chulada”; “No lo valoramos?? Ese queso es parte de la comida mexicana, no digas tonterías”; estos solo por mencionar algunos, aunque hubo otros usuarios que lo compararon con otro tipo de queso que se comen en México.

Finalmente, la joven hizo varios comentarios sobre los productos de nuestro país, afirmando que en muchas ocasiones los extranjeros valoran más los productos y platillos de nuestra gastronomía, más que los mexicanos.

