Paso a paso: cómo hacer flores de cempasúchil en papel crepé, para una ofrenda bonita y duradera
Es una buena manera de hacer estos adornos para colocar en el altar del Día de Muertos
Las flores de cempasúchil son un clásico del Día de Muertos y es que no pueden faltar, teniendo en cuenta que está muy ligado a esta tradición de México y que marca el camino para las personas que no están en este mundo y porque tiene una fuerte conexión. Por otro lado, hay que destacar que no pueden faltar en el altar de la ofrenda, pero si no quieres gastar tanto dinero o lo quieres decorar de otra forma, podrás hacerla con papel crepé y de manera muy sencilla.
Entre las características que debemos mencionar de la flor de cempasúchil es que es originaria de nuestro país, y es uno de los elementos tradicionales y que no puede faltar en el Día de Muertos, y se utiliza para adornar los altares dedicados a fieles difuntos. Se destaca por ser aromática y el color de sus pétalos va desde el amarillo intenso hasta el anaranjado.
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Para todas aquellas personas que estén preparando el altar para el Día de Muertos, tienes que saber que las flores de cempasúchil no pueden faltar y si no tienes tiempo para cuidarlas o para regarlas, y en esta ocasión, vas a poder hacer unas lindas flores de cempasúchil con papel crepé y que incluso podrás hacer con tu hijo.
Materiales para las flores de cempasúchil con papel crepé
- 1 pliego de papel crepé naranja o amarillo
- 1 pliego de papel crepé verde
- 6 trozos de alambre de florería de 25 cm de largo cada uno
- 1 engrapadora con al menos 20 grapas disponibles
- 1 tijera de punta mediana
- 1 barra de silicona fría o caliente con su pistola
- 1 vaso o plato de entre 8 y 12 cm de diámetro
- 1 lápiz
Cómo hacer las flores de cempasúchil en papel crepé
- Cortar los círculos de papel con el molde, extender el pliego de papel crepé naranja sobre una superficie plana y marcar tantos círculos como flores se quieran hacer
- Trazar 6 círculos para 6 flores, pero cada círculo requiere entre 6 a 20 capas como máximo de papel apiladas antes de cortar y hay que doblar el pliego
- Recortar los círculos con cuidado, procurando que todas las capas queden del mismo tamaño
- Engrapar el centro de cada pila de círculos y con las capas apiladas, se localiza el centro a simple vista que funcionará como columna vertebral de la flor y evitar que las capas se separen antes de darles forma
- Darle forma a los pétalos con la tijera, recortando los bordes exteriores del círculo de la tijera y pueden hacerse en puntas, redondeos o cortes en “V”
- Separar las capas para darle volumen a la flor, tomar cada lámina de pape, una por una y separar hacia afuera desde el centro
- Empujar los pétalos hacia afuera con los dedos y romper con cuidado los bordes internos para lograr el efecto esponjoso
- Armar el tallo con alambre y fijar con un punto de silicona caliente o pegamento para que no se mueva
- Cortar y pegar las hojas de papel verde y del papel crepé tendrás que recortar un círculo pequeño, doblar por la mitad dos veces hasta formar un triángulo y recortar el borde de la silueta de una hoja
@clubnotes Flores de cempasúchil fáciles y bonitas!🧡💀✨#diademuertos #cempasuchil #manualidades #facilyrapido #mexico #diy #ofrendasdeldiademuertos ♬ La Bruja - Mexican Music Factory