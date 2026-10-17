Paso a paso: cómo hacer flores de cempasúchil en papel crepé, para una ofrenda bonita y duradera

Las flores de cempasúchil son un clásico del Día de Muertos y es que no pueden faltar, teniendo en cuenta que está muy ligado a esta tradición de México y que marca el camino para las personas que no están en este mundo y porque tiene una fuerte conexión. Por otro lado, hay que destacar que no pueden faltar en el altar de la ofrenda, pero si no quieres gastar tanto dinero o lo quieres decorar de otra forma, podrás hacerla con papel crepé y de manera muy sencilla.

Entre las características que debemos mencionar de la flor de cempasúchil es que es originaria de nuestro país, y es uno de los elementos tradicionales y que no puede faltar en el Día de Muertos, y se utiliza para adornar los altares dedicados a fieles difuntos. Se destaca por ser aromática y el color de sus pétalos va desde el amarillo intenso hasta el anaranjado.

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Para todas aquellas personas que estén preparando el altar para el Día de Muertos, tienes que saber que las flores de cempasúchil no pueden faltar y si no tienes tiempo para cuidarlas o para regarlas, y en esta ocasión, vas a poder hacer unas lindas flores de cempasúchil con papel crepé y que incluso podrás hacer con tu hijo.

Materiales para las flores de cempasúchil con papel crepé

1 pliego de papel crepé naranja o amarillo

1 pliego de papel crepé verde

6 trozos de alambre de florería de 25 cm de largo cada uno

1 engrapadora con al menos 20 grapas disponibles

1 tijera de punta mediana

1 barra de silicona fría o caliente con su pistola

1 vaso o plato de entre 8 y 12 cm de diámetro

1 lápiz

Cómo hacer las flores de cempasúchil en papel crepé